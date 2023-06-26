Защита Арсланбекова добилась отвода судьи

26 июня 2023, 20:49

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Суд удовлетворил требование об отводе судьи, с которым выступила защита тренера из Буйнакска Тимура Арсланбекова, обвиняемого в нападении на силовика.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая стало известно, что власти Буйнакска отказали в проведении акции протеста близким тренера по ушу-саньда из Буйнакска Тимура Арсланбекова, который ранее пожаловался на избиение силовиками. 20 мая родственники и друзья Тимура Арсланбекова записали видеообращение к президенту России, в котором потребовали принять меры и прекратить уголовное преследование тренера, который обвиняется в нападении на силовика, а также расследовать обстоятельства, при которых он был избит силовиками.

Тимур Арсланбеков был задержан летом 2022 года. Он завил, что подвергся избиениям со стороны силовиков. Судмедэксперт из Буйнакска Гаджи Магомедов приехал 28 июля в отдел силовой структуры для проведения судебно-медицинского освидетельствования задержанного. В присутствии следователя он осмотрел Арсланбекова, зафиксировал все имевшиеся на его теле повреждения. После этого судмедэксперт заявил о давлении силовиков на него.

Сегодня в Буйнакском городском суде состоялось первое заседание в рамках уголовного дела о нападении на силовика, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Тимур Арсланбеков.

По его словам, защита на заседании добилась отвода судьи. "Мои адвокаты попросили дать отвод судье, так как именно он санкционировал мой арест на семь суток по административному делу. Отвод был удовлетворен", - сказал Арсланбеков. Дата следующего заседания суда по уголовному делу, по словам Арсланбекова, еще не назначена.

26 июля 2022 года Буйнакский городской суд признал Арсланбекова виновным в совершении мелкого хулиганства (часть 1 статьи 20.1 Кодекса России об административных правонарушениях) и поместили под административный арест на семь дней. После обжалования Верховный суд Дагестана отменил это решение, отметил Арсланбеков.

В карточке дела на сайте Буйнакского городского суда на 20.30 мск не содержится информации о дате следующего заседания по уголовному делу.

Ранее Арсланбеков рассказал, что по версии обвинения, он напал ни силовика, порвал рубашку и сорвал с него погоны. При этом нападение на него силовиков подтверждается видеозаписью.

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