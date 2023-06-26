Карабахская полиция обвинила азербайджанских военных в обстреле тракториста

26 июня 2023, 20:05

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Житель села Мюришен во время сельхозработ был обстрелян азербайджанскими военными, сообщила полиция Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что около 16.30 мск 25 июня азербайджанские военные обстреляли тракториста, работавшего в поле в селе Авдур Мартунинского района. Мужчина и техника не пострадали.

Аналогичный инцидент произошел около 16 часов (15 мск) 25 июня в селе Мюришен Мартунинского района, сообщила сегодня пресс-служба полиции Нагорного Карабаха.

"22-летний житель села Мюришен Мартунинского района Микаел Межлумян во время выполнения сельскохозяйственных работ на тракторе в поле, на левой стороне автодороги Мюришен-Авдур, был обстрелян из различного стрелкового оружия с прилегающих азербайджанских боевых позиций. После стрельбы сельскохозяйственные работы были приостановлены. Сообщение было передано российским миротворческим силам", - приводит сообщение ведомства News.am.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 19.45 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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