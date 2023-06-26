Освобожден из-под стражи обвиняемый в убийстве главы села Рубас

26 июня 2023, 15:14

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Садик Таибов, обвиняемый в убийстве главы дагестанского села Рубас, переведен под домашний арест из-за тяжелых заболеваний и ухудшения здоровья, сообщил суд.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня Дербентский райсуд постановил заключить под стражу Садыка (также упоминается как Садик) Таибова, подозреваемого в убийстве главы села Рубас Дербентского района Гаджикурбана Байрамбегова.

31 мая Гаджикурбан Байрамбегов был найден застреленным. В тот же день местный житель Таибов признался в убийстве и сдался полиции. Свои действия он объяснил конфликтом из-за недвижимости. По словам подозреваемого, глава села "не давал документы" на дом, утверждая, что дом не числится за ним, а позднее Таибов "узнал, что он мои дома переоформил на другого человека". "И вот после долгих мучений я решился на такой шаг, я застрелил его", - заявил Таибов на видеозаписи, опубликованной следствием.

Дербентский райсуд изменил меру пресечения в отношении Садика Таибова, ранее арестованного на два месяца - до 31 июля, сообщила сегодня пресс-служба райсуда.

Следователь СКР представил в суд ходатайство об изменении меры пресечения Таибову в связи с ухудшением состояния обвиняемого, поясняется в публикации на сайте суда.

"Судом установлено, что согласно представленному медицинскому заключению у Таибова С.Г. наличествуют тяжелые виды заболеваний, которые входят в перечень болезней, утвержденный правительством РФ, препятствующих содержанию его под стражей. […] Мера пресечения в отношении Таибова С.Г. в виде заключения под стражей изменена на домашний арест", - говорится в сообщении.

Постановление было вынесено 24 июня. Садик Таибов обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 105 и части 1 статьи 222 УК РФ, отмечается в публикации.

Пункт "б" части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает от восьми лет до пожизненного заключения за "убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга". Часть 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов) предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

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