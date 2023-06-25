Планы реконструкции аэропорта Сухума вызвали скепсис аналитиков

25 июня 2023, 21:57

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Абхазия заключила договор о реконструкции аэропорта, однако детали договора не публиковались, пассажиропоток, необходимый для выхода аэропорта Сухума на самоокупаемость, вряд ли будет достигнут в обозримом будущем, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и депутат парламента Абхазии.

Как сообщал "Кавказский узел", власти России и Абхазии на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписали соглашение о реконструкции аэропорта в Сухуме. Планируется, что он будет реконструирован до конца 2024 года за счет средств частного российского инвестора, сообщило Минэкономразвития.

Аэропорт расположен в 18 километрах от Сухума в селе Бабушара Гулрыпшского района, принимать пассажирские рейсы ему запрещено с конца грузино-абхазской войны в 1993 году. До начала войны Сухумский аэропорт Бабушара отправлял в сутки до 5 000 человек в летний курортный сезон и до 1000 человек – в зимний. После ее окончания Агентство международных авиаперевозок в 2008 году по требованию Грузии запретило использовать сухумский аэропорт для международных полетов.

В Абхазии сам текст соглашения о реконструкции не публиковался, его детали неизвестны, отметила главный редактор «Нужной газеты» Изида Чаниа.

«Сведения, озвученные в Санкт-Петербурге, не дают представления о том, что это за соглашение. Непонятно, кому выгодна эта реконструкция – Абхазии или людям, которые получат этот аэропорт в собственность (и здесь тоже непонятно, кому аэропорт будет принадлежать). Неясно, какие там будут перевозки – только пассажирские или какие-то еще. Все требуют от правительства полного текста, а правительство делает вид, что не видит и не слышит этих требований», - заявила она.

Изида Чаниа также выразила скептицизм по поводу планируемого пассажиропотока. «На сегодняшний день никаких исследований на эту тему не проводилось. Звучат цифры – миллион и даже миллион двести тысяч, но непонятно, на чем они основаны. Кроме того, самолеты, по всей вероятности, смогут летать только в Россию, остальные страны останутся отрезанными от нас», - заметила она.

Оппозиционный депутат парламента Абхазии Кан Кварчия назвал соглашение о реконструкции «большой аферой». «Я думаю, что аэропорт, конечно же нужен. Но я не понимаю, кто будет вкладываться в реконструкцию, если в ближайшие 3-5 лет не будет прибыли, если только это нем какая-то афера», - заявил он. Депутат сомневается, что пассажиропоток вырастет до объявленной цифры в миллион пассажиров в год.

Журналист Роин Агрба, напротив, смотрит на перспективы будущего аэропорта оптимистично.

«Эта реконструкция давно назрела. О ней говорят уже лет 15. Она вполне принесет отдачу – ведь в советский период, когда аэропорт работал, через него проходило в четыре раза больше пассажиров, чем через сочинский (хоть и с учетом пассажиров из/в Западную Грузию) . А сейчас многие туристы не едут в Абхазию из-за перспективы провести 5-7 часов в пробках на границе, что аэропорт естественным образом снимет», - отметил он.

По словам Агрбы, в случае реконструкции аэропорта через него будут лететь большинство жителей Абхазии и туристов, поскольку в советский период, когда работали оба аэропорта, сочинским аэропортом охотнее пользовались жители северной Абхазии. «В основном это люди, жившие к северу от Гудауты, главным образом – гагрцы» - подчеркнул он, заметив, что ничего не дает предположить, что сейчас ситуация сложиться иначе.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" в декабре 2021 года аналитики отметили, что реконструкция сухумского аэропорта бессмысленна, так как он будет убыточным из-за малочисленности населения Абхазии, дефицита специалистов, техники и средств для его обслуживания.

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