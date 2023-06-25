Участник акции протеста в аэропорту оштрафован в Грузии

25 июня 2023, 06:37

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Суд оштрафовал участника акции против возобновления авиасообщения с Россией Левана Тархнишвили оштрафован. Он заявил, что планирует оспорить решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая в аэропорту Тбилиси прошла акция протеста против возобновления авиасообщения с Россией. На ней было задержано не менее шести человек. 30 мая участница акции Ната Перадзе была оштрафована на две тысячи лари.

Активист Леван Тархнишвили, который был задержан на митинге против возобновления авиасообщения с Россией, оштрафован на две тысячи лари (около 770 долларов). Еще один участник акции Гела Хасайя отделался словесным замечанием.

Тархнишвили заявил "Формуле", что обжалует решение суда. «Факта правонарушения нет, однако судья все же вынес обвинительный приговор. Меня оштрафовали на 2 000 лари, как будто я перекрывал улицу, которая уже была перекрыта полицейскими. И это видно на кадрах», - сказал он.

Помимо Тархнишвили, члена партии "Гирчи" Гелы Хасайи и активистки Наты Перадзе на акции 19 мая были задержаны члены партии "Дроа" Шушана Мацаберидзе и Тата Хундадзе и активист Георгий Ахобадзе.

С 15 мая отменен запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. С этого же дня граждане Грузии могут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. К полетам в Грузию будут допущены не находящиеся под санкциями российские авиакомпании и самолеты, заявила замминистра экономики Грузии. Представители оппозиции на митинге заявили, что Грузия нацелена на вступление в Евросоюз, а возобновление полетов российских авиакомпаний может помешать евроинтеграции страны.

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