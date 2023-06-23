Миротворцы сообщили о перестрелках в Карабахе

23 июня 2023, 21:16

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Два нарушения режима прекращения огня зафиксировали российские миротворцы в Мартакертском районе.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что военнослужащий Мгер Акопян получил ранение в Мартакертском районе в результате обстрела азербайджанскими военными. Минобороны Азербайджана возразило, что азербайджанские военные не открывали огонь в этом направлении. Полиция Нагорного Карабаха сообщила сегодня, что дом жителя села Чанкатаг поврежден в ходе обстрела.

Российские миротворцы зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня в Мартакертском районе, сообщило сегодня Минобороны России.

"Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", - говорится в информационно бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, опубликованном на сайте ведомства.

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