Сотрудница Тбилисского исторического музея добилась компенсации за незаконное увольнение

23 июня 2023, 02:08

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Суд в Тбилиси признал незаконным увольнение сотрудницы Тбилисского исторического музея Лики Мамацашвили и обязал учреждение выплатить ей компенсацию. Это уже одиннадцатое судебное дело, выигранное работниками культурной сферы после серии политически мотивированных увольнений.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года участники акции протеста в Тбилиси заявили, что министр культуры Грузии Тея Цулукиани увольняет сотрудников подведомственных учреждений, которые высказали недовольство ее политикой. В частности, Эка (также упоминается как Екатерина) Кикнадзе была уволена с должности руководителя Национального музея искусств. 29 мая суд Тбилиси обязал Минкультуры выплатить Кикнадзе компенсацию за перевод на должность лаборанта.

Лика Мамацашвили была уволена из 3 июля 2022 года, на тот момент она занимала пост куратора временных выставок. Причиной увольнения назвали реорганизацию, однако Мамацашвили уверена, что подлинной причиной увольнения стало ее критическое отношение к решениям руководства министерства культуры и Национального музея.

Суд обязал руководство Тбилисского исторического музея (Карвасла) выплатить Лике Мамацашвили за незаконное увольнение денежную компенсацию в размере 1800 лари (приблизительно 687 долларов США), сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на Профсоюз науки, образования и культуры.

Организация, которая предоставляла Мамацашвили правовую поддержку, отмечает, что ее дело - одиннадцатый судебный процесс, который за последний год выиграли необоснованно уволенные работники учреждений культуры. Первым таким процессом в августе 2022 года стало дело об увольнении сотрудницы Национального музея Динары Вачнадзе.

Вачнадзе - одна из 70 работников сферы культуры, уволенных после назначения Теи Цулукиани на должность министра культуры, пояснила представитель НПО "Центр социальной справедливости".

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