Сергей Кузнецов. Скриншот со страницы сайта, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

22 июня 2023, 16:23

Утвержден приговор Свидетелю Иеговы* из Невинномысска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ставропольский краевой суд оставил в силе шесть лет условного лишения свободы для верующего из Невинномысска, инвалида по зрению Сергея Кузнецова. Прокурор не привел доказательств вины Кузнецова, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", 64-летний Свидетель Иеговы* из Невинномысска Сергей Кузнецов, который является инвалидом первой группы, признан судом виновным по делу об экстремизме и приговорен к шести годам лишения свободы условно.

Ставропольский краевой суд 21 июня утвердил шесть лет условного срока Свидетелю Иеговы* с инвалидностью I группы Сергею Кузнецову, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

В апелляционной жалобе защита отмечала, что не были установлены ни место, ни время совершения Кузнецовым преступления, а представленные в качестве доказательств вины стенограммы бесед не содержат признаков экстремизма, сообщил сегодня портал, освещающий преследования верующих. "До сих пор не могу понять, как белое вдруг стало черным, как старания жить по нормам Бога вдруг стали экстремизмом. Статья 28 Конституции России провозглашает мое право на свободу вероисповедания. Но практика показывает, что у меня этого права нет", - приводится в публикации фрагмент выступления Кузнецова с последним словом. 

Как следует из карточки дела на сайте Ставропольского краевого суда, апелляция поступила в суд 1 июня, единственное заседание состоялось 21 июня, решение по делу Кузнецова оставлено без изменений.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года постановил ликвидировать все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские, а 16 августа того же года "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, а также все его местные филиалы попали в составленный Минюстом перечень запрещенных организаций, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Свидетель Иеговы* из Сочи приговорен к шести годам колонии", "Дошло до суда дело Свидетеля Иеговы* из кубанской станицы", "Пребывание в СИЗО создало угрозу жизни Свидетелю Иеговы* из Майкопа".

Автор: "Кавказский узел"

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22 июня 2023, 17:43

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