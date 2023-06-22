13 граждан Азербайджана арестованы за участие в террористической организации

22 июня 2023, 11:57

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Арестованы граждане Азербайджана, обвиняемые в причастности к незаконным вооруженным формированиям в Сирии.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня Бакинский суд вынес приговор участникам радикальной группировки "Армия Аллаха" в Сирии Васифу Эйниеву и Шихзаде Мамедову. Оба приговорены к семи годам колонии, несмотря на раскаяние.Согласно версии обвинения, Эйниев и Мамедов отправились в сирийский город Идлиб, где присоединились к группировке, в составе которой до февраля 2022 года участвовали в боях и несли караульную службу. Они были арестованы в январе в аэропорту по возвращении в Баку из Сирии.

По данным Службы госбезопасности Азербайджана, 13 арестованных граждан участвовали в боях в составе незаконного вооруженного формирования и проходили подготовку в специальном лагере в городе Идлиб. Изначально они были объявлены в розыск. Это Шамиль Абдуллаев, Мурад Агаметов, Мурад Гулиев, Фархад Рустамов, Султан Султанов, Неджмаддин Гусейнов, Хикмет Махмудов, Маис Алиев, Исмаил Исмаилов, Шахрияр Бабаев, Гаджи Мурадов, Аловсар Бахышов, Интигам Асадов. Они были доставлены в Азербайджан в рамках процедуры взаимной правовой помощи по международному розыску, говорится в сообщении СГБ, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Задержанные обвиняются по статье 283-1.3 УК Азербайджана (создание устойчивых групп с целью участия в вооруженных конфликтах за пределами границ Азербайджанской Республики, участие в этих группах, учениях или вооруженных конфликтах). По этой статье обвиняемым грозит тюремное наказание от девяти до 12 лет.

СГБ распространило шестиминутное видео с показаниями и раскаяниями арестованных. Один из них, Фархад Рустамов сообщает, что отправился в Сирию через Турцию вместе со своим сыном, сказав жене, что берет сына на учебу в университете. В ходе боев сын Рустамова погиб. Мурад Агаметов сообщил, что в Сирию был приглашен неким Абу-Халилом, с которым познакомился в Telegram.

"Я поехал сначала в Турцию. Потом перебрался в Сирию, где на границе меня встретил Абу-Халил. После обучения в лагере, мы стали участвовать в боевых действиях", - говорит Агаметов.

Представители и адвокаты арестованных оказались недоступны для комментариев.

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