Жители Азербайджана осуждены за причастность к радикальной группировке в Сирии

15 июня 2023, 01:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бакинский суд вынес приговор участникам радикальной группировки "Армия Аллаха" в Сирии Васифу Эйниеву и Шихзаде Мамедову. Оба приговорены к семи годам колонии, несмотря на раскаяния.

Согласно версии обвинения, Эйниев и Мамедов отправились в сирийский город Идлиб, где присоединились к группировке, в составе которой до февраля 2022 года участвовали в боях и несли караульную службу. Они были арестованы в январе в аэропорту по возвращении в Баку из Сирии.

29-летний житель Ширвана Васиф Эйниев рассказал суду, что с середины 2019 года начал придерживаться идей салафизма. В марте 2021 года в социальной сети Instagram** Эйниев познакомился с братьями Фаганом и Хаганом Гейлеровыми, которые предложили ему отправиться в Сирию на "войну с неверными". 31 мая 2021 года Эйниев вместе с братьями Гейлеровыми вылетел в Анкару, где по мессенджеру Telegram связался с азербайджанцем по прозвищу "Абу Джабир", который велел им ехать в Антакья, откуда их нелегально переправили в Сирию. Там Эйниева и Фейзиевых встретили этнические азербайджанцы, назвавшиеся "Абу Джабир", "Абу Райан" и "Али", которые помогли им добраться до Идлиба, пишет haqqin.az.

"Мы приехали в высокогорное село Ямалия, с высоты которого просматривалась турецкая граница. По прибытии в село у меня забрали телефон и разместили в каком-то доме, где помимо азербайджанцев жили еще 50 человек разных национальностей.... Руководил ею некий Эльнур по прозвищу "Абу Ахмед", - рассказал Эйниев в суде.

По его словам, почти полгода он находился в составе боевой группы, которая защищала свою территорию от другой незаконной группировки - "Джабхат-Аль-Нусра"(признана в РОссии террористической организацией). "Нас научили обращаться с оружием, правда, само оружие не выдавали. 25 октября 2021 года боевики "Джабхат-Аль-Нусры"* напали на нас. Чтобы защититься, я был вынужден купить за 70 долларов автомат Калашникова и занять место в обороне", - заявил подсудимый.

По словам подсудимого, боевики "Аль-Нусры"* открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и артиллерии, после чего "Абу Ахмед" принял решение сдаться. В результате столкновения несколько азербайджанцев погибли, а выжившие две недели находились в плену.

"От нас потребовали влиться в ряды "Аль Нусры"*, угрожая в случае несогласия сдать нас турецкой полиции. Некоторые наши боевики согласились, остальные, в том числе и я, провели в плену три месяца, после чего меня и еще двух дагестанцев передали в руки турецкой полиции. А шесть азербайджанцев так и остались в группировке "Джабхат-Аль-Нусра"*. Очень сожалею о том, что сделал", - заявил Эйниев.

28-летний житель Гаджикабульского района Шихзаде Мамедов по прозвищу "Абдулхей" рассказал суду, что в Сирию отправился вместе с друзьями детства... В Сирии, куда они попали нелегально... В конце 2021 года их позиции атаковала группировка "Джабхат-Ан-Нусра"*. "После трех дней боев несколько человек были убиты, и мы сдались в плен. Очень сожалею о том, что сделал", - сказал подсудимый, слова которого приводит haqqin.az.

Васиф Эйниев и Шихзаде Мамедов были приговорены к семи годам колонии общего режима каждый.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале братья из Азербайджана Мирджавад и Мирджалал Салаховы были арестованы по обвинению в участии на территории Сирии в деятельности террористической организации "Исламское государство"*. А ранее Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании предполагаемого бухгалтера террористической организации.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее — ИГИЛ), "Имарат Кавказ", "Джабхат ан-Нусра", "Хайат Тахрир Аш-Шам", "Лива Мухаджирин валь Ансара", "Аль-Каида" признаны террористическими организациями и запрещены в России по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.