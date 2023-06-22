22 июня 2023, 08:45

Армения обвинила Азербайджан в обстреле своих позиций

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Азербайджан обстрелял из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции в направлении Верин Шоржа и Сотк, заявило оборонное ведомство Армении.

По словам представителя ведомства, азербайджанские подразделения нарушили решим прекращения огня 21-22 июня с 22.55 21 июня до 00.45 по местному времени.

"Огонь велся из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на восточном участке границы в направлении Верин Шоржа и Сотк. С армянской стороны потерь нет", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана к 08:40 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. 

"Кавказский узел" также писал, что 21 июня Нагорный Карабах заявил об обстрелах со стороны Азербайджана. 20 июня Минобороны Азербайджана обвинило карабахских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Шушинском районе. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинение.

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Примечание:

"Азербайджанский военный приговорен в Армении к 20 годам заключения", "Азербайджанский военный приговорен в Армении к 20 годам заключения", "Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах на границе".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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