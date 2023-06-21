Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Фото: аппарат президента Республики Армения

21 июня 2023, 10:37

Нагорный Карабах заявил об обстрелах со стороны Азербайджана

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Азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Мартакертском районе, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня Минобороны Азербайджана обвинило карабахских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Шушинском районе. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинение.

Сегодня около 04.00 (03.00 мск) Вооруженные силы Азербайджана "нарушили режим прекращения огня в направлении Мартакертского района, применив стрелковое оружие", сообщил Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"У армянской стороны потерь нет. О нарушении режима прекращения огня было сообщено командованию миротворческого контингента РФ. По состоянию на 10.30 (09.30 мск) 21 июня, ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна", - говорится в публикации в телеграм-канале штаба.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 10.37 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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Примечание:

"Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах на границе", "Азербайджан обвинил Армению в применении ударных дронов", "Работники Соткского рудника эвакуированы после обстрелов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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