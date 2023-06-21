21 июня 2023, 00:10
Перебои с водой вызвали недовольство гостей Нальчика
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В санатории "Горный родник" воды не бывает по несколько часов в день, сообщили постояльцы. Дирекция санатория и представители водоканала объяснили проблему аварией на водозаборе и последствиями ливней.
Сообщение о том, что в одном из санаториев Нальчика нет регулярной подачи воды, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 16 июня. "Приехал отдыхать в санаторий в Нальчике. Перебои с водой отбивают всю охоту возвращаться сюда ещё", - написал автор обращения.
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Житель Москвы Сергей Сопов, который отдыхает в санатории "Горный родник" в Нальчике, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обратился в редакцию, так как в здравнице регулярно не бывает воды. "В день по 3-4 часа не бывает ни холодной, ни горячей воды. Иногда воды не бывает прямо с утра, что особенно проблематично – ни умыться, ни побриться", – отметил он.
По его словам, в остальном претензий нет - персонал доброжелательный, питание хорошее, много процедур, в санатории чисто. Здоровье поправляет он по социальной путевке, однако проблема с перебоями водоснабжения портит впечатления от отдыха, который он теперь полноценным считать не может.
Еще одна отдыхающая, пенсионерка Галина Амосова из Москвы, сказала, что ей нравится в санатории, а проблему перебоев подачи воды решила элементарно – набирает воду в пятилитровые канистры в запас. Пить воду ходит в парк к источнику минеральной воды, благо, он рядом, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".
Перебои с водой связаны с аварией на головном водозаборе из-за обильных дождей. Водозабор, откуда обеспечивается в том числе и санатории, частично вышел из строя, ведется работа по его восстановлению, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель санатория "Горный родник" Олег Безроков. "С коммуникациями санатория все в порядке, все недавно отремонтировано", – добавил он.
Ливни разрушили инфраструктуру водозабора «Головной», из-за чего бесперебойная подача воды из искусственных резервуаров водозабора не представляется возможным, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в "Водоканале" Нальчика. "Обильные дожди, которые сохраняются в регионе уже продолжительное время, вызвали значительное повышение уровня рек Белой и Нальчик, нарушив тем самым функционирование гидротехнических сооружений станции. В настоящий момент уровень воды в реках остаётся достаточно высоким", – сообщили в "Водоканале".
Подача воды ограничена в курортной зоне, а также в селении Хасанья, поселке Белая Речка, и ряде других мест. В поселки осуществляется подвоз воды цистернами. "Наши работники оперативно работают над восстановлением водозабора", - сообщили в ведомстве.
В соответствии со статьей 21 ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", организация, осуществляющая водоснабжение, вправе ограничить или прекратить подачу воды из-за аварии и устранения ее последствий на централизованных системах водоснабжения и водоотведения. В таких случаях она обязана обеспечить население водой путем ее подвоза, подчеркнул юрист из Нальчика Олег Сергеев.
"Кавказский узел" писал, что в конце мая-начале июня после ливней часть Нальчика осталась без водоснабжения. Кроме того, 29 мая в результате ливня в Черекском районе оказались повреждены дороги и газопровод, и вышедшая из берегов река затопила зону отдыха.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Нальчике ожидается дождь, температура воздуха составляет +17 градусов, скорость ветра - 2 метра в секунду. 21 июня осадков не ожидается, температура воздуха повысится до +22 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
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источник: корреспондент "Кавказского узла"