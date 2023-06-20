Суд приостановил рассмотрение дела о фейках против жителя Кубани

20 июня 2023, 20:38

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Рассмотрение дела о фейках об армии против жителя Горячего Ключа Льва Петрова приостановлено из-за его болезни.

"Кавказский узел" писал, что административная и уголовная ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Горячеключевской городской суд рассматривает дело о фейках про российскую армию (часть 1 статьи 207.3 УК) против Льва Петрова, но 7 марта приостановил процесс из-за болезни подсудимого, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из карточки дела на сайте суда, уголовное дело в отношении Петрова было передано в суд декабре 2022 года. Состоялись три заседания, на первое из которых подсудимый не явился. На третьем заседании было принято решении о приостановке производства по делу в связи с психическим расстройством или иной тяжелой болезнью, которая не позволяет подсудимому присутствовать в суде.

В картотеке суда также указано, что Петров в апреле 2022 года был оштрафован по административной статье о дискредитации армии за публикацию комментария к видеоролику в соцсети "ВКонтакте". Сумма штрафа в постановлении не указана, в октябре 2022 года Горячеключевскому отделу судебных приставов был выдан исполнительный лист.

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