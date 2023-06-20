Пострадавшие в горах Карачаево-Черкесии туристы эвакуированы

20 июня 2023, 05:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Спасатели эвакуировали на вертолете двух членов туристической группы, которые получили травмы на перевале Браконьеров в горах Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", четверо туристов из Москвы, вышедшие на маршрут в горах Зеленчукского района, перестали выходить на связь, сообщили 18 июня спасатели. Днем 19 июня две туристки самостоятельно вернулись на базу спасателей и сообщили, что руководитель группы и одна участница сорвались с перевала Браконьеров и получили травмы.

Спасатели вечером 19 июня эвакуировали на вертолете двух членов туристической группы из Москвы, которые пострадали при падении на перевале Браконьеров, пишет "Интерфакс".

Эвакуация пострадавших туристов осложнялась непогодой - на перевале дул сильный ветер и шел снег. Туристов передали врачам, сообщает ТАСС.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.