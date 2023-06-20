20 июня 2023, 05:41

Пострадавшие в горах Карачаево-Черкесии туристы эвакуированы

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Спасатели эвакуировали на вертолете двух членов туристической группы, которые получили травмы на перевале Браконьеров в горах Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", четверо туристов из Москвы, вышедшие на маршрут в горах Зеленчукского района, перестали выходить на связь, сообщили 18 июня спасатели. Днем 19 июня две туристки самостоятельно вернулись на базу спасателей и сообщили, что руководитель группы и одна участница сорвались с перевала Браконьеров и получили травмы.

Спасатели вечером 19 июня эвакуировали на вертолете двух членов туристической группы из Москвы, которые пострадали при падении на перевале Браконьеров, пишет "Интерфакс".

Эвакуация пострадавших туристов осложнялась непогодой - на перевале дул сильный ветер и шел снег. Туристов передали врачам, сообщает ТАСС.

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Примечание:

"Турист утонул в Карачаево-Черкесии", "СКР: смерть туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии признана несчастным случаем", "Двое туристов утонули в Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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