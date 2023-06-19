19 июня 2023, 12:20

Пропавшие в Карачаево-Черкесии туристы вышли на связь

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Две участницы тургруппы, пропавшей в горах Карачаево-Черкесии, вышли на связь и рассказали, что руководитель группы и туристка получили травмы, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", четверо туристов из Москвы, вышедшие на маршрут в горах Зеленчукского района, перестали выходить на связь, сообщили 18 июня спасатели.

Руководитель тургруппы и одна из туристок упали с перевала и получили травмы, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Две участницы группы самостоятельно вернулись на базу Архызского поисково-спасательного подразделения. По их информации, руководитель группы и одна участница сорвались с перевала Браконьеров. При падении руководитель группы получил травму, находится в сознании, участница группы получила ушибы", - приводит слова сотрудника пресс-службы ТАСС.

Пострадавшие остались на месте происшествия, они обеспечены палаткой и продуктами питания на двое суток, сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесии, отметив, что тургруппа была зарегистрирована в МЧС.

"Расстояние от Архызского поисково-спасательного подразделения до точки, где ожидают помощь пострадавшие туристы, около 28 км. На поиски привлечена группировка МЧС России в составе 12 человек и 2 единиц техники", - говорится в публикации, размещенной сегодня на странице ведомства во "ВКонтакте". 

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Примечание:

"Турист утонул в Карачаево-Черкесии", "СКР: смерть туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии признана несчастным случаем", "Двое туристов утонули в Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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