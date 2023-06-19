19 июня 2023, 03:40

Группа туристов пропала в горах Карачаево-Черкесии

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Четверо туристов из Москвы, вышедшие на маршрут в горной местности Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, перестали выходить, сообщили спасатели.

О пропаже туристов в МЧС сообщил отец участницы группы, который сообщил, что она перестала выходить на связь.

Группа туристов вышла на маршрут 12 июня из поселка Архыз. Завершить поход планировалось 21 июня в селе Нижний Архыз Зеленчукского района, говорится в сообщении МЧС России по Карачаево-Черкесии.

На поиски туристов выдвинулось Архызское поисково-спасательное подразделение в составе трех человек. Они уже обследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное, но не нашли туристов. В связи с наступление ночи поиски были приостановлены.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 июня в районе Абадзешского перевала в Адыгее от удара молнии погибла туристка из Новороссийска.

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Примечание:

"Турист утонул в Карачаево-Черкесии", "СКР: смерть туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии признана несчастным случаем", "Двое туристов утонули в Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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