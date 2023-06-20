20 июня 2023, 02:44

Арестован обвиняемый в нападении на Зураба Джапаридзе

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Суд арестовал жителя Гори, который обвиняется в нападении на лидера партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе. В суде обвиняемый признался в совершении нападения.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня на руководители партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе было совершено нападение, он получил травму. Подозреваемый в нападении был задержан в тот же день.

Обвиняемый в нападении на лидера партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе арестован, передает "Рустави 2".

Судья Горийского районного суда счел доказательства вины достаточными для избрания меры пресечения в виде ареста. Он удовлетворил ходатайство стороны обвинения заключить обвиняемого под стражу.

Защита просила оставить подсудимого на свободе или назначить залог. Сам обвиняемый в заседании признался в совершении нападения. Предварительное слушание по делу о нападении на Джапаридзе назначено на 24 июля.

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Примечание:

"Лидер "Гирчи" пострадал при задержании на митинге в Тбилиси", "Освобождены все задержанные на акции протеста в Тбилиси", "Расследование жестких задержаний в Тбилиси начато после жалоб адвокатов и активистов".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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