Арестован обвиняемый в нападении на Зураба Джапаридзе

20 июня 2023, 02:44

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Суд арестовал жителя Гори, который обвиняется в нападении на лидера партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе. В суде обвиняемый признался в совершении нападения.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня на руководители партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе было совершено нападение, он получил травму. Подозреваемый в нападении был задержан в тот же день.

Обвиняемый в нападении на лидера партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе арестован, передает "Рустави 2".

Судья Горийского районного суда счел доказательства вины достаточными для избрания меры пресечения в виде ареста. Он удовлетворил ходатайство стороны обвинения заключить обвиняемого под стражу.

Защита просила оставить подсудимого на свободе или назначить залог. Сам обвиняемый в заседании признался в совершении нападения. Предварительное слушание по делу о нападении на Джапаридзе назначено на 24 июля.

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