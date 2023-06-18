Задержан подозреваемый в нападении на Зураба Джапаридзе

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Силовики задержали подозреваемого в нападении на лидера грузинской партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня на руководители партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе было совершено нападение, он получил травму.

Напавший на лидера партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе задержан, информирует 17 июня "Грузия-онлайн" со ссылкой на пресс-секретаря партии Анну Курашвили.

По словам Курашвили, о задержании напавшего сообщили из полиции. Джапаридзе поехал в Гори на опознание, пишет "Интерпрессньюс".

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