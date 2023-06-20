Неделя с 12 по 18 июня прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

20 июня 2023, 01:45

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За неделю с 12 по 18 июня 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания

В Минеральных Водах задержан местный житель Рустам Ярбулдыев, которого силовики считают участником нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. По данным ФСБ, силовики собрали достаточно доказательств того, что житель Ставропольского края Рустам Ярбулдыев, 1977 года рождения, принимал участие в нападении отрядов Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

«8 июня 2023 года Ярбулдыев задержан в аэропорту города Минеральные Воды и доставлен в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж), статьи 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России и избрания меры пресечения», – сообщила 13 июня ФСБ на своем сайте.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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