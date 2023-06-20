Сотрудники силовых структур. Фото: https://gazetaingush.ru/news/odin-chelovek-ubit-v-hode-kto-v-ingushetii

20 июня 2023, 01:45

Неделя с 12 по 18 июня прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

За неделю с 12 по 18 июня 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания

В Минеральных Водах задержан местный житель Рустам Ярбулдыев, которого силовики считают участником нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. По данным ФСБ, силовики собрали достаточно доказательств того, что житель Ставропольского края Рустам Ярбулдыев, 1977 года рождения, принимал участие в нападении отрядов Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

«8 июня 2023 года Ярбулдыев задержан в аэропорту города Минеральные Воды и доставлен в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж), статьи 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России и избрания меры пресечения», – сообщила 13 июня ФСБ на своем сайте.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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Примечание:

«За неделю с 5 по 11 июня жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 29 мая по 4 июня прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «Неделя с 15 по 21 мая прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе».

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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19 июня 2023, 23:03

19 июня 2023, 22:45

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