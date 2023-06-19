Участники забастовки шахтеров отвергли предложение Georgian Manganese

19 июня 2023, 20:50

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Участники забастовки шахтеров на сегодняшней акции протеста у парламента Грузии заявили, что будут добиваться исполнения своих требований о повышении зарплаты на 20 процентов, а не на пять, как им предложила компания Georgian Manganese.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда от компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 13 июня десять участников забастовки шахтеров в Чиатуре объявили голодовку. Вечером 18 июня один из участников забастовки в Чиатуре порезал себе руки, другой зашил глаза. Компания Georgian Manganese согласилась возвратить 12-часовой график работы и повысить зарплату шахтера, на первом этапе - на 5%.

Шахтеры на сегодняшней акции у парламента Грузии потребовали повышения зарплаты. "Наша работа настоящий ад. Мы работаем на устаревшем оборудовании, в ядовитом дыму в шахтах. Наши дети дышат воздухом с открытых карьеров. Нас кормят некачественными продуктами. Медицинское обслуживание не выдерживает никакой критики. Это делается для того, чтобы Georgian Manganese получал миллионы, в результате нашего труда. Сейчас решается вопросы жизни и смерти жителей Чиатуры. Знаете, сколько онкобольных в Чиатура?" - заявил один из шахтеров на видео телекомпании "Мауцкебели".

Шахтеры требуют повышения зарплаты на 20%, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза работников горной и металлургической Теймураз Сурамешвили."Это основное требование. Для семей шахтеров инфляция не абстрактные цифры, а то, сколько они могут дать своим семьям. Мы настаиваем на повышении зарплат на 20%. Шахтеры не намерены прекращать забастовку до выполнения их требований", отметил он.

Политиков не интересует судьба шахтеров, считает активист Бека Цискаришвили. "Людям из власти, оппозиции не интересны чаяния этих людей. Шахтеры постоянно находятся в зоне риска. Несправедливо, что люди, создающие богатство страны находятся в таком тяжелом состоянии", - заявил он в эфире "Мауцкебели".

Georgian Manganese, если она не может платить достойную зарплату шахтерам, стоить "продать этот бизнес более умелым предпринимателям" или "государству национализировать Georgian Manganese", заявила одна из жительниц Тбилиси.

В Georgian Manganese утверждают, что компания годами находится в убытках. "К сожалению, после вчерашней встречи несколько человек обратились к радикальной форме протеста, что очень прискорбно, и мы готовы внести ясность в этот вопрос. Мы объяснили, что компания годами была в убытке в Чиатуре. Мы пытаемся преодолеть этот кризис. Государством было предложено создать комиссию по изучению путей изучения этого кризиса. Мы готовы пригласить независимую аудиторию, изучить финансовое состояние компании, есть ли у нее ресурсы для дополнительного повышения зарплаты сотрудников на 15%. Наша цель - возобновить работу в Чиатуре.Давайте вытащим компанию из нынешнего финансового кризиса", - указано в заявлении Georgian Manganese опубликованном на сайте ТВ "Формула".

Бывший директор Национального банка Грузии Гиоргий Кадагидзе отметил, что Чиатура остается один из беднейших городов Грузии. "Почти век из Чиатуры экспортируют марганцевую руду на миллиарды долларов. Вместо того, чтобы Чиатура была самым организованным, социально и экономически продвинутым городом Грузии с современным и доступным медицинским обслуживанием, школами и социальными программами для шахтеров и их семей, происходит прямо противоположное. Население муниципалитета Чиатура за последние 25 лет сократилось на 40% . Из 40 тысяч населения муниципалитета 11 тысяч (почти одна треть) являются получателями социальной помощи. А город - один из самых бедных в Грузии", - написал он сегодня на своей странице в Facebook*.

По его мнению, такое положение Чиатуры - следствие отсутствия реального местного самоуправления. "Центр уносит все с собой. После замены олигархии необходимо создать реальное местное самоуправление с реальными правами, конкуренцией и финансами. Только это оживит и обогатит регионы, это единственный европейский путь", - подчеркнул Кадагидзе.

То, что происходит в Чиатуре - это реальное лицо экономического порядка Грузии, написала сегодня на своей странице в Facebook* директор НПО "Центр социальной солидарности" Тамта Микеладзе. "В этом городе и соседних деревнях эта реальность проявляется очень четко. Распределение человеческих и природных ресурсов только на обогащение узкой группы, безусловная лояльность государства капиталу и опасный и антисоциальный союз с ним", - отметила она.

Georgian Manganese – крупнейшая в Грузии компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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