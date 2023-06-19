Жители чеченских сел в соцсетях сообщили о большом ущербе от непогоды

19 июня 2023, 10:16

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В селе Самашки в Ачхой-Мартановском районе в результате ливня вышла из берегов река и подтопила улицы, сильный град повредил кровли домов. О вышедших из берегов реках и подтоплениях домов сообщили жители села Автуры. На ущерб из-за стихии поступают жалобы от жителей Грозного, отчиталась мэрия столицы республики.

Видео с подтоплениями в селе Самашки в Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате ливня было опубликовано 18 июня в Telegram-канале "ЧП Кавказ".

На кадрах ролика показана вышедшая из берегов река, длительно видео составляет 13 секунд. На втором видео показан град, выпавший в селе. Длительность этого видео составляет 10 секунд.

Эта публикация в Telegram-канале "ЧП Кавказ", на который подписаны более 102 тысяч пользователей, на 09.40 мск набрала 29,3 тысячи просмотров и 384 комментария.

"Ущерб будет. У нас град как кулак был", – написал пользователь с ником М, не уточнив при этом, о каком населенном пункте идет речь.

"Хоть не такой крупный град, как у нас в Буйнакске вчера был", – отметила Аиша.

Из берегов вышла также река в селе Автуры в Шалинском районе Чечни, сообщил 18 июня Instagram-паблик* chp.checchnya. К посту также прикреплено видео, на кадрах которого показана вышедшая из берегов река. За бурным потоком воды наблюдают несколько людей, которые стоят рядом.

"Зачем стоять на берегу? <…> Берегите себя и своих близких", – написала leilagapaeva.

"Тоже хотела сказать, такой мощный поток, зачем искушать судьбу", – отметила ira_dok_.

"Страшно смотреть", – заявил пользователь bayset_1980_.

"В Осетии тоже ужас, что творится", – подчеркнула osetinka3535.

Сообщения об уроне от непогоды также поступают и от жителей Грозного, рассказал глава города Хас-Магомед Кадыров.

"Спешу сообщить, что все экстренные и коммунальные службы города Грозного находятся в полной готовности и уже оперативно занимаются ликвидацией последствий. По милости Всевышнего Аллаха, в результате проливных дождей никто не пострадал. В настоящий момент вместе с заместителями и руководителями подведомственных организаций, я провожу инспекцию по городу Грозному, в ходе которой мы оцениваем возможный ущерб", – привела сегодня администрация Грозного слова мэра на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В горах Чечни, в районе села Ведено, под ливень попала группу туристов, рассказал гид Ибрагим Эстамиров. "Ливень в горах, на самом деле, опасен. В любой момент может произойти непоправимое, и очень хорошо, что наша группа доехала от точки "А" до точки "Б" без каких-либо ЧП. Эту экскурсию, думаю, я запомню на долгое время", – написал он минувшей ночью на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что вечером 18 июня глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что из-за ливня и шквалистого ветра во Владикавказе и Пригородном районе введен режим чрезвычайной ситуации. Местные жители пожаловались в соцсети на подтопленные улицы, и раскритиковали чиновников за неработающие ливневки.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ачхой-Мартане слабый дождь при температуре воздуха +26 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 20 июня ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +19 градусов, скорость ветра – до 2 метров в секунду.

В Шали сегодня также слабый дождь при температуре воздуха +26 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 20 июня ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +20 градусов, скорость ветра – до 2 метров в секунду.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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