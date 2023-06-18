Строительство школы в Терсколе подняло вопрос о благоустройстве села

18 июня 2023, 10:39

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В селе Терскол в Кабардино-Балкарии начато строительство новой школы. Местные жители призвали в соцсети на месте старой школы сделать парк. Также они пожаловались на отсутствие благоустроенных площадок и высказали опасение, что строительство новой школы может затянуться.

Пост о том, что в Терсколе начало строительство новой школы, был опубликован 17 июня в Instagram-паблике* direct_kbr.

На опубликованном видео показан экскаватор, который проводит работы по сносу здания. "Наконец-то это недоразумение посреди села убирают, и на этом месте будет построена школа", – сказала автор ролика.

"В селе Терскол Эльбрусского района приступили к строительству новой школы. Новая школа будет рассчитана на 150 ученических мест. Строительство объекта будет проходить в рамках государственной программы "Развитие образования", – сказано в описании к видео.

Этот пост в Instagram-паблике* direct_kbr, на который подписаны около 117 тысяч пользователей, на 10.25 мск 18 июня набрал 53 отметки "нравится" и 15 комментариев.

"А территорию старой школы отдайте под строительство отеля директору", – сыронизировала tetuevaizolda.

"Место старой школы очень нужно жителям и гостям. Так как нам негде гулять с детьми, нет никакой площадки, где детки смогут безопасно кататься на великах, на самокатах. Мамочкам с колясками тоже нет места для прогулок. Поэтому эту территорию нужно преобразовать в детскую площадку", – написал пользователь magic__elbrus.

"Интересно на сколько лет растянется стройка?" – поинтересовался пользователь z_18_08_.

"Там очень порядочный и добросовестный подрядчик. Вот увидите результат", – ответил ему пользователь kavkaz_reels.

"В Шалушке когда сделают новую школу? В селе две школы и мест нет у них каждый год", – отметил пользователь alinamir_2016.

Пост о строительстве школы в Терсколе 1 марта также опубликовало на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Минпросвещения России. В сообщении министерства сказано, что эта в станет самой высокогорной в Кабардино-Балкарии, так как Терскол расположен на высоте 2144 метров над уровнем моря.

"В селе живут более 1100 человек, порядка 150 из которых – дети школьного возраста, около 120 – дошкольники", – уточняется в публикации.

"До конца следующего года в Кабардино-Балкарии появится 19 новых школ в рамках государственной программы "Развитие образования", – отчиталось министерство.

"Кавказский узел" также писал, что 4 сентября 2022 года жители Кабардино-Балкарии отметили, что в республик остается актуальной проблема поборов в школах. Поборы в школах инициируют как учителя, так и сами родители, заявили они.

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