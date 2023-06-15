Верующий из Калача-на-Дону оспорил в суде принудительную отправку на военную службу

15 июня 2023, 22:19

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Антон Кузнецов из Калача-на-Дону по религиозным убеждениям добивался в военкомате права на альтернативную гражданскую службу, но был принудительно отправлен в военную часть. Верующий оспорил в суде действия военкома, который отказался учесть его убеждения. Право на альтернативную службу закреплено в Конституции России, напомнили юристы.

"Кавказский узел" писал, что на фоне военной операции на Украине в регионах Юга России вырос запрос на альтернативную гражданскую службу. Отказ от участия в боевых действиях, продиктованный пацифистскими или религиозными убеждениями, является конституционным правом любого гражданина России, указали правозащитники.

Верующий не смог добиться в военкомате права на альтернативную службу

В Волгоградском областном суде сегодня началось рассмотрение апелляции по административному иску 21-летнего уроженца Калача-на-Дону Антона Кузнецова, который оспаривает решение Калачевского районного суда, отказавшего ему в праве прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) по религиозным убеждениям. Ответчиками выступают призывная комиссия Калачевского района Волгоградской области, военный комиссар Калачевского района, администрация Калачевского муниципального района и военный комиссариат Волгоградской области. Командование войсковой части, в которой вот уже полгода проходит службу Антон, выступает в суде в качестве заинтересованного лица. Интересы Антона представляют его родители Александр и Валентина Кузнецовы, а также адвокат Сергей Семушин.

За полчаса до начала судебного заседания в коридоре суда стали собираться участники процесса. Родители привезли Антона. Командование войсковой части, где он проходит службу, отпустило его на судебное заседание. Поддержать Антона пришли и 10 его единоверцев из Калача-на-Дону и Волгограда. Со стороны ответчиков никто в суд не явился, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший в суде.

Антон Кузнецов рассказал корреспонденту “Кавказского узла”, что вера и убеждения не позволяют ему проходить воинскую службу по призыву. "Я не могу брать в руки оружие и принимать присягу по своим религиозным убеждениям. Поэтому я добивался замены военной службы по призыву на альтернативную гражданскую. Но военный комиссариат не учел мои права, свободы, убеждения", - пояснил Антон.

Верующий рассказал, что он посвятил себя Богу и крестился в возрасте 10 лет и стал "следовать требованиям, которые Господь изложил в Библии". Одно из требований – не брать в руки оружие, не присягать на верность какому- либо государству и не убивать. Эти убеждения Антон и отстаивал в военкомате. Тем не менее, в декабре 2022 года он под предлогом медкомиссии был принудительно отправлен в воинскую часть, где его заставили надеть военную форму и начать нести службу. При этом, по словам Антона, он встретил понимание со стороны командования части, так что ему позволяют не участвовать в боевом обучении, а привлекают в основном к хозяйственным работам.

"Со стороны командования воинской части я нашел то отношение, которого изначально даже, может быть, и не ожидал. Оно лучше, чем я ожидал. Со стороны сослуживцев – там все индивидуально. В большинстве случаев относятся ко мне с некоторым негативом. Зависит это от конкретных людей", - рассказал Антон.

По предположению Антона, если ему удастся добиться альтернативной службы, ему придется проходить ее "с нуля", без учета шести месяцев, проведенных в воинской части, "так как это разные службы с разными сроками". "Но я к этому готов", - сказал Антон.

С момента призыва Антон беспокоится за здоровье своих родителей, так как они переживают за сына. Впрочем, суд обязал воинскую часть никуда не командировать Антона из расположения части в период судебного процесса.

Родители Антона Александр и Валентина Кузнецовы беспокоятся о здоровье своего сына. По словам матери, Антон страдает рядом хронических заболеваний, которые требуют тщательного медобследования. "Но полного медобследования сын так и не прошел", - подчеркнула Валентина Кузнецова.

По словам отца Антона, его сына отправили в часть "вместо медкомиссии". "Пригласил сына военкомат на медкомиссию. И недообследованного, вместо медкомиссии, отправили на военную службу. Продержали на призывном пункте в течение трех дней. Силой переодели его в военную форму против его согласия и отправили в часть. Такой случай - первый в городе (в Калаче-на-Дону). Комиссия наших доводов не слышала, отправляла его в армию. И суды его прошения отклоняли. Мотивировка судов – мол, не убедил. Хотя доказательств было предостаточно", - рассказал Александр Кузнецов.

Валентина Кузнецова рассказала, что Антон учился в школе хорошо. После получения среднего образования обучался на мастера ЖКХ в Калаче-на-Дону. Телефонная связь с сыном сейчас у родителей не ограничена. Командование части разрешает общаться им по телефону. "В каких-то моментах командование части идет нам навстречу", - отметила мать.

Альтернативная служба Антона не пугает, подчеркнула его мама. "Он готов к любым работам, главное - не брать в руки оружие. Есть у нас еще младший сын. Ему 12 лет. Боимся, что и с ним будет такая же ситуация", - вздохнула Валентина.

Адвокат назвал незаконной отправку Кузнецова на военную службу

Адвокат Сергей Семушин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Антон Кузнецов имеет религиозные убеждения, противоречащие прохождению военной службы. Он неоднократно подавал заявления в военный комиссариат Калачевского района о замене ему военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 2 ноября 2022 года на заседании призывной комиссии Калачевского района Антон подал очередное такое заявление. В его удовлетворении Антону Кузнецову было отказано. Тогда 21 декабря 2022 года Антон обратился с иском в Калачевский районный суд, оспорив это решение призывной комиссии.

"Военным комиссариатом Калачевского района Волгоградской области 7 ноября 2022 года Антон Кузнецов был направлен в Волгоградскую областную клиническую больницу №1 на обследование. Обследование проводилось в период с 8 по 19 декабря 2022 года и не было завершено. Он нуждался в проведении дополнительных исследований", - сказал Сергей Семушин. Тем не менее, Антону Кузнецову была вручена повестка с требованием явиться 20 декабря на сборный пункт Волгоградской области для прохождения медицинского освидетельствования.

Когда Антон пришел на сборный пункт, его стали насильно удерживать там, рассказал адвокат. "Он был лишен свободы и возможности обжаловать данные действия. До вечера 22 декабря он находился на сборном пункте Волгоградской области, а затем был силой переодет в военную форму и в статусе военнослужащего по призыву отправлен в расположение воинской части", - рассказал Сергей Семушин.

На сборном пункте Антон Кузнецов узнал, что 13 декабря 2022 года, пока он проходил медобследование, призывная комиссия Калачевского района без его участия приняла решение о его призыве на военную службу. 22 декабря Антон подал в Калачевский районный суд административное исковое заявление об оспаривании этого решения. Это заявление успели подать в суд еще до отправки Антона в воинскую часть. Военному комиссару Волгоградской области было подано заявление о приостановлении действия обжалуемого решения. Однако мер по его приостановлению принято не было, подчеркнул адвокат.

"Таким образом, обманным путём и в нарушение действующего законодательства, вместо медицинского освидетельствования, 20 декабря 2022 года Антон Кузнецов был вызван на сборный пункт Волгоградской области с целью отправки в войска в отсутствие результатов завершённого медобследования. При этом решение о призыве Антона Кузнецова на военную службу от 13 декабря 2022 года было сфальсифицировано, поскольку на заседание призывной комиссии он повесткой не вызывался, не присутствовал на нём и не знал о нём до 22 декабря 2022 года. Также Антон Кузнецов подвергся незаконному удержанию и лишению свободы на сборном пункте Волгоградской области, а в последующем, незаконно был доставлен в расположение воинской части, где на него незаконно возлагается исполнение обязанностей военной службы", - рассказал адвокат Семушин.

По словам адвоката, вызова на отправку к месту прохождения военной службы Антон Кузнецов не получал, поскольку содержание повестки на 20 декабря "свидетельствует о вызове только на медицинское освидетельствование". На областном Сборном пункте, по словам Семушина, каких-либо заседаний призывной комиссии Волгоградской области в отношении его подзащитного также не проводилось. Антон Кузнецов заявлял о своем несогласии с принятым решением, упоминал о его обжаловании.

"В порядке пункта 7 статьи 28 Федерального закона от 28.03.1998 года № 53 "О воинской обязанности и военной службе" оспоренные Антоном Кузнецовым решения призывной комиссии Калачёвского района от 2 ноября и 13 декабря 2022 года должны быть приостановлены. Это означает, что в том числе решение призывной комиссии Калачевского района от 13 декабря 2022 года о призыве его на военную службу не должно выполняться, он не должен находиться в расположении воинской части", - заявил Сергей Семушин.

12 апреля 2023 года Калачевский районный суд отказал Антону Кузнецову в удовлетворении его иска об оспаривании законности призыва его на военную службу. Это решение было обжаловано в областном суде. 15 июня состоялось первое заседание апелляционной инстанции по его делу (судебной коллегией по административным делам Волгоградского областного суда).

В суд пришли единоверцы Антона. Искандер Ахтянов отметил, что Антон прошел через несколько районных судов. И все суды отказывали в его требованиях о прохождении АГС. "Суды были не в его пользу с формулировкой "неубедительно". То есть, неубедительно он доказывает свои взгляды не брать в руки оружие и не учиться воевать. Сколько нужно провести еще судов, чтобы доказать твердость его взглядов в отношении того, что он не хочет брать в руки оружие?", - возмутился Искандер Ахтянов.

29-летний друг Антона Денис Глотов шесть лет назад проходил АГС сроком 1 год и 9 месяцев. Служил он в Энгельсе Саратовской области в Доме-интернате для инвалидов и престарелых. Службой остался доволен. "Прекрасно служба прошла. И руководство интерната, и я остались довольны друг другом", - заметил Денис.

Денис Глотов помогал Антону составлять заявления в военкомат и в суды. "Почему военкоматы и призывная комиссия так относятся, почему не принимают в расчет убеждения Антона, которые он годами доказывает – не знаю. Я считаю, что это незаконно и несправедливо, так как закон предусматривает АГС. Ему обязаны были дать возможность пройти АГС по закону. Он и убеждения свои обосновал и бумаги предоставил нужные", - сказал Денис.

Глотов отметил, что в Калаче-на-Дону на его единоверцев не оказывается давление. "Думаю, что это не преследование за веру", - заключил Денис Глотов.

В зал заседаний участников процесса и слушателей не пустили. Помощница судьи пообщалась с адвокатом и родителями истца. После этого адвокат Сергей Семушин объяснил, что суд не уведомил заранее, что сегодня будет рассматриваться лишь частная жалоба на определение Калачевского районного суда, который отказался удовлетворить заявление об обеспечительных мерах,"направленные на приостановление действия оспариваемого решения". "Сегодня суд согласился с определением Калачевского районного суда, оставил без изменения отказ в этих обеспечительных мерах", - рассказал адвокат.

"Продолжаем бороться и ждем назначения дела по существу. Будут рассматриваться наши исковые требования признать незаконным решение призыва на военную службу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юристы сочли нарушением Конституции отказ в АГС

Юрист Иван Иванов, консультирующий по вопросам прохождения АГС, познакомившись с делом Антона Кузнецова, отметил, что право на прохождение альтернативной гражданской службы гарантировано частью 3 статьи 59 Конституции России и Федеральным законом "Об альтернативной гражданской службе".

"Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой", - говорится в части 3 статьи 59 Конституции России.

"Такое право граждане имеют вне зависимости от каких бы то ни было условий – это все указано в этих законах. То, что этот механизм детально не прописан в случаях проведения специальных военных операций и прочего - это не проблема граждан. Это проблема государственно-правового механизма, который должен так отрегулировать этот вопрос, чтобы статья 59 Конституции действовала непосредственно и прямо на территории России, независимо от того, что имеются проблемы в соответствующем федеральном законе", - подчеркнул Иванов.

По его словам, человек, имеющий пацифистские и пацифистско-религиозные убеждения, согласно Конституции, не должен доказывать их наличие. "Доказывать суду, что человек убежден в своей позиции <призывник> не должен. На мой взгляд, это прямое нарушение положений Конституции. И вышестоящие суды должны поставить в этом вопросе точку и обеспечить прямое действие статьи 59 Конституции РФ на всей территории России и заменить военную службу на АГС", - считает Иван Иванов.

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* и бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Кривенко рассказал ранее "Кавказском узлу", что в Конституции РФ не обозначены убеждения, которые позволяют попросить о замене воинской службы альтернативной. "Убеждения могут быть абсолютно любыми – светскими, политическими, пацифистскими, религиозными. Ни Конституция, ни закон не накладывают ограничения", – рассказал Кривенко.

Однако процедура замены воинской службы альтернативной подразумевает необходимость доказать призывной комиссии, что убеждения призывника противоречат несению военной службы, продолжил Кривенко. "Таким образом, простого желания – "я не хочу служить" - недостаточно. Желание – одно, убеждения – другое. Ситуация осложняется тем, что грань между этими понятиями очень тонкая. Доказать наличие убеждений невозможно. Необходимо обосновать, что ты живешь по своим убеждениям", – сказал Кривенко.

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