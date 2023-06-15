Армения сообщила об обстреле позиций около Капана

15 июня 2023, 16:35

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Азербайджан применил дрон-камикадзе около Капана, с армянской стороны пострадавших нет, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Азербайджан заявил о ранении пограничника в результате обстрела армянскими военными пункта пропуска "Лачин". Армения сообщила, что перестрелка произошла из-за попытки азербайджанских солдат установить флаг. Минобороны Армении сообщило об обстреле позиций в районе села Тех азербайджанскими военными, по данным погранслужбы Армении, ранения получил один пограничник.

Об обстреле армянских боевых позиций дроном-камикадзе корреспонденту "Кавказского узла" сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.По словам представителя ведомства, инцидент произошел сегодня в 15.10 (14.10 мск) "Были обстреляны позиции в направлении Капана. У армянской стороны пострадавших нет", - отметил сотрудник пресс-службы.

На странице Минобороны Армении в Facebook* опубликована фотография обломков беспилотника

Минобороны Азербайджана к 16.00 мск не прокомментировало это заявление оборонного ведомства Армении.

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