Азербайджан применил дрон-камикадзе около Капана. Фото https://www.facebook.com/ArmeniaMOD деятельность компании Meta, владеющей Facebook, Instagram и WhatsApp), запрещена в России.

15 июня 2023, 16:35

Армения сообщила об обстреле позиций около Капана

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Азербайджан применил дрон-камикадзе около Капана, с армянской стороны пострадавших нет, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Азербайджан заявил о ранении пограничника в результате обстрела армянскими военными пункта пропуска "Лачин". Армения сообщила, что перестрелка произошла из-за попытки азербайджанских солдат установить флаг. Минобороны Армении сообщило об обстреле позиций в районе села Тех азербайджанскими военными, по данным погранслужбы Армении, ранения получил один пограничник. 

Об обстреле армянских боевых позиций дроном-камикадзе корреспонденту "Кавказского узла" сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.По словам представителя ведомства, инцидент произошел сегодня в 15.10  (14.10 мск) "Были обстреляны позиции в направлении Капана. У армянской стороны пострадавших нет", - отметил сотрудник пресс-службы.

На странице Минобороны Армении в Facebook* опубликована фотография обломков беспилотника

Минобороны Азербайджана к 16.00 мск не прокомментировало это заявление оборонного ведомства Армении.

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Примечание:

"Степанакерт обвинил Азербайджан в блокировании гуманитарных перевозок", "Строительство завода в Ерасхе приостановлено после обстрелов", "Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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