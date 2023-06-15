Семь человек осуждены по делу о террористах в калмыцкой колонии

15 июня 2023, 07:37

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Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам семерых человек, отбывавших сроки заключения в колонии №2 в Калмыкии, признав их виновными по делу о создании террористического сообщества.

Как информировал "Кавказский узел", в мае 2021 года адвокаты сообщили, что по делу об организации террористического сообщества в калмыцкой колонии №2 проходят не менее 40 человек, и что обвиняемых объединяют в группы и рассматривают их дела в суде. 19 августа 2022 года стало известно, что передано в суд дело шести человек, обвиняемых в причастности к террористическому сообществу в калмыцкой колонии.

Южный окружной военный суд признал виновными по статьям о руководстве террористическим сообществом, участии в террористическом сообществе, подстрекательстве к участию в террористическом сообществе, склонению к участию в террористическом сообществе, публичных призывах к терроризму и публичном оправдании терроризма, а также по статье о даче взятки Руслана Сурхаева, Магомеда Гусейнова, Юрия Кайшева, Рамазана Дибирова, Тимура Абдуллаева, Махмуда Мугутдинова и Абдулмалика Рамазанова. Все они отбывали сроки заключения в калмыцкой колонии №2, сообщила пресс-служба Следкома.

"Суд приговорил Сурхаева к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима, Гусейнова – к 23 годам в колонии особого режима, Рамазанова – к 8 годам колонии строгого режима, а Кайшева, Дибирова, Абдуллаева и Мугутдинова – к 7,5 года колонии строгого режима", – привел 14 июня ТАСС сообщение пресс-службы.

Комментариев осужденных или их представителей не поступало.

Напомним, по версии следствия, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание в колонии №2 в Калмыкии за незаконный оборот оружия, создал в колонии террористическое сообщество. После освобождения в 2015 году Гасанов в Дагестане объявил себя руководителем незаконного вооруженного формирования. Он был убит силовиками в марте 2015 года.

По сведениям Национального антитеррористического комитета (НАК), Гасанов являлся лидером "кизлярской" группировки боевиков. По данным следствия, Гасанов присягнул "Исламскому государству"*. В 2012 году родственники Гасанова пожаловались правозащитникам в ДРОО "Правозащита" на давление со стороны правоохранительных органов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в масштабности вербовки "Исламского государства"* в калмыцкой колонии. Они указали, что в российских колониях формируются исламские джамааты, представители которых демонстративно пропагандируют идеи террористических группировок, не являясь их членами. При этом, по мнению аналитиков, информация о террористической сети в калмыцкой колонии похожа на пиар-акцию силовиков.

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