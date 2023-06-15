Жаловавшийся на пытки активист умер в ростовском изоляторе

15 июня 2023, 06:41

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Активист Анатолий Березиков умер в ростовском изоляторе временного содержания, где отбывал арест после пацифистской акции. Перед этим он жаловался на давление и пытки со стороны силовиков, рассказала адвокат.

В Ростове-на-Дону в изоляторе временного содержания умер 40-летний активист Анатолий Березиков, который отбывал третий по счету административный срок подряд.

Берзиков был ранее задержан по подозрению в расклеивании листовок украинского проекта, обратившись в который российские военные будто бы могут сдаться в плен. Активист ранее неоднократно заявлял, что ему угрожают убийством и что подвергается пыткам, передали 14 июня "Кавказ. Реалии"*.

В первый раз Берзиков отбывал 10 суток ареста по статье о неповиновении полиции, во второй раз – арест в 15 суток за мелкое хулиганство. 31 мая, когда этот срок истек, на него составили еще один протокол о мелком хулиганстве и арестовали еще на 15 суток.

Этот арест должен был истечь 15 июня. Когда адвокат Берзикова Ирина Гак пришла к нему не встречу, ей сообщили про его смерть. При этом, когда Гакк встречалась с подзащитным за несколько дней до этого, то, по ее словам, он выглядел здоровым.

Адвокат уточнила, что про смерть активиста узнала 14 июня. "Я зафиксировала у Берзикова следы от электрошокера. Он мне жаловался, что ему угрожали, на то, что опасается, что его убьют. <…> Он жаловался на то, что силовики вывезли его за город и пытали электрошокерами", – рассказала Ирина Гакк на видео, опубликованном 14 июня в Telegram-канале "ОВД-Инфо"*.

Сотрудник ростовского спецприемника, в котором содержался Берзиков, заявил, что активист совершил суицид, отметило издание на своем сайте.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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