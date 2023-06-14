Армения обвинила Азербайджан в обстрелах на границе

14 июня 2023, 13:47

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Позиции армянских военных около села Ерасх обстреляны с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении заявило, что два гражданина Индии, участвовавшие в строительстве металлургического завода в Ерасхе, получили ранения при обстреле с азербайджанской стороны. Военное ведомство Азербайджана отвергло обвинение в обстреле.

3 июня министр экономики Армении сообщил, что в селе Ерасх Араратской области строится крупный армяно-американский металлургический завод. На производстве площадью 16 500 квадратных метров будет производиться 180 000 тонн продукции в год. 13 июня Минобороны Армении сообщило, что при обстреле села Ерасх повреждения получили строящийся металлургический комбинат и гражданский автомобиль.

Азербайджанские военные около 13.45 по местному времени (12.45 мск) вновь обстреляли армянские позиции около Ерасха, сообщило Минобороны Армении.

Стрельба велась из огнестрельного оружия разного калибра, люди не пострадали, говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 13.44 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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