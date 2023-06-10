Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в минометных обстрелах

10 июня 2023, 16:54

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Азербайджанские военные обстреляли позиции карабахских войск из стрелкового оружия и минометов, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что в ночь на 10 июня позиции азербайджанской армии были обстреляны со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, после чего был открыт ответный огонь. Минобороны Армении отвергло обвинение в свой адрес.

Азербайджанские военные сегодня нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие и минометы, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Около 12:20 [11.20 мск] азербайджанская сторона выпустила три ​​мины из миномета калибра 60 мм по одной из позиций Армии обороны", - цитирует сообщение ведомства "Новости-Армения".

По данным Минобороны, у армянской стороны потерь нет, говорится в публикации.

По состоянию на 16.52 мск, на сайте Минобороны Нагорного Карабаха эта информация не опубликована. В 12.09 мск ведомство сообщило на своем сайте, что заявление Минобороны Азербайджана о ночных обстрелах не соответствует действительности.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 16.52 мск, не прокомментировало на своем сайте обвинение в обстрелах.

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