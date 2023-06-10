Подтверждена гибель на Украине контрактника из Яблоновского

10 июня 2023, 07:09

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Военнослужащий-контрактник Вячеслав Храпонов погиб на Украине, сообщили власти Тахтамукайского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее как минимум 29 жителей Адыгеи.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине (СВО) погиб Тамерлан Тыков из Майкопского района. Он стал, по меньшей мере, 28-м жителем Адыгеи, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник Вячеслав Храпонов из поселка Яблоновский. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 2 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Тахтамукайского района Аскер Савв.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 29 жителей Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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