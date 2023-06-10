Вячеслав Храпонов. Фото со страницы Тахтамукайского района Аскера Савва в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/wall667593873_614

10 июня 2023, 07:09

Подтверждена гибель на Украине контрактника из Яблоновского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащий-контрактник Вячеслав Храпонов погиб на Украине, сообщили власти Тахтамукайского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее как минимум 29 жителей Адыгеи.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине (СВО) погиб Тамерлан Тыков из Майкопского района. Он стал, по меньшей мере, 28-м жителем Адыгеи, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник Вячеслав Храпонов из поселка Яблоновский. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 2 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Тахтамукайского района Аскер Савв.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 29 жителей Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Контрактник из Волгоградской области убит на Украине", "Стало известно о смерти офицера из Краснодара на Украине", "Семь жителей Волгоградской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 июня 2023, 06:14

10 июня 2023, 05:18

10 июня 2023, 04:19

  • Активисты из Полтавской с недоверием отнеслись к обещаниям министра ЖКХ Кубани

    Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник на встрече с активистами, протестующими против мусорного полигона в станице Полтавской, пообещал спроектировать и построить объездной участок дороги и ввести в эксплуатацию временный мост на нем, причем сроком завершения работ назвал первую половину июля. Активисты усомнились в реальности обещаний.

10 июня 2023, 03:20

  • 572 выпускника сдают ЕГЭ в Нагорном Карабахе

    В Нагорном Карабахе начались единые государственные экзамены, которые сдают 572 выпускника. Экзамены сдаются в пяти центрах в Степанакерте, которые оснащены генераторами на случай отключения электроэнергии, сообщило Минобразования Нагорного Карабаха.

10 июня 2023, 02:21

  • Зареме Мусаевой отказано в стационарном лечении

    Зарему Мусаеву обследовали в больнице и вернули в СИЗО в Чечне. Обследование показало ухудшение состояния ее здоровья. Адвокат направил жалобу в прокуратуру с просьбой проверить действия сотрудников СИЗО и оказать Мусаевой медицинскую помощь, пишет "Команда против пыток".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи