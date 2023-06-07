Контрактник осужден в Сочи за отказ от участия в боевых действиях

07 июня 2023, 09:31

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Военный суд в Сочи приговорил контрактника Тимофея Абышкина к двум годам и трем месяцам колонии-поселения, признав его виновным в неисполнении приказа отправиться в зону военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", наказание за неисполнение приказа, отданного "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий" составляет от двух до 10 лет лишения свободы. Соответствующие части 2.1 и 2.2 статьи 332 УК РФ были введены 24 сентября 2022 года, после объявления частичной мобилизации. По этой статье, в частности, суд в Волгограде приговорил контрактника Вячеслава Пикалова к двум годам колонии-поселения.

Сочинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Тимофея Абышкина виновным в неисполнении приказа командира отправиться в зону военной операции, сообщило 6 июня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, Тимофей Абышкин первоначально был обвинен по части 2.2 статьи 332 УК РФ. Карточка обновлена 6 июня, к ней прикреплен текст приговора, вынесенного 12 мая.

Тимофей Абышкин проходил военную службу по трехлетнему контракту с 23 июня 2021 года, а 12 января на построении личного состава "не имея уважительных причин, желая уклониться от участия в боевых действиях в ходе специальной военной операции", отказался выполнить боевое распоряжение командира, указано в приговоре.

При этом в суде гособвинитель попросил переквалифицировать обвинение на часть 2.1 статьи 332 УК РФ, посчитав "излишне вмененным квалифицирующий признак - причинение существенного вреда интересам службы".

Часть 2.1 статьи 332 УК РФ предусматривает от двух до трех лет лишения свободы, часть 2.2 (те же действия, повлекшие тяжкие последствия) - от трех до 10 лет лишения свободы.

"Суд приходит к выводу, что 12 января 2023 г. Абышкин, находясь на построении личного состава воинской части, отказался выполнить доведенное ему в установленном порядке боевое распоряжение об убытии в район проведения специальной военной операции, где ведутся боевые действия, то есть отказался от участия в боевых действиях, в связи с чем квалифицирует содеянное им по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ. […] В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Абышкину, суд признает его раскаяние в содеянном", - говорится в тексте приговора.

Суд признал контрактника виновным и приговорил его к двум годам и трем месяцам колонии-поселения, указано в документе.

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