Азербайджанский активист Амрах Тахмазов арестован на 30 суток

07 июня 2023, 00:56

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Активист Амрах Тахмазов арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Его соратники считают, что арест связан с критической публикацией в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об аресте Тахмазова стало известно 6 июня. «С вечера 27 мая никакой информации об Амрахе не было. В последний раз как раз мы с ним виделись в тот день. О том, что он арестован на 30 суток, мы узнали сегодня (6 июня) после того, как на его защиту была привлечена его адвокат Зибейда Садыгова», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» активист Гияс Ибрагимов.

По его мнению, арест Тахмазова связан с публикацией, в которой он критикует президента Азербайджана Ильхама Алиева из-за отказа властей освободить члена партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева, который на тот момент проводил голодовку. «Незадолго до ареста Амрах написал пост о том, что после критики Алиева к нему явились сотрудники полиции. Он ожидал своего ареста», - сказал Ибрагимов.

Руководителю сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамину Салаеву были предъявлены обвинения в нападении с ножом на прохожего. Салаев утверждает, что сам подвергся нападению вооруженного ножом человека. В знак протеста против уголовного преследования он 7 февраля объявил голодовку, на фоне которой дважды впадал в кому. 22 мая суд в Баку приговорил Салаева к четырем годам лишения свободы. 26 мая стало известно, что Ализамин Салаев утратил возможность передвигаться. Защита оппозиционера обжаловала решение суда. 1 июня Салаев прекратил голодовку, не дождавшись освобождения.

Информацию об аресте Тахмазова подтвердила корреспонденту «Кавказского узла» и адвокат Зибейда Садыгова. По ее словам, Тахмазов был задержан 27 мая и доставлен в 39-е отделение Сабаильского районного управления полиции города Баку. «Его продержали там два дня и потом доставили в Сабаильский суд, который назначил активисту наказание в виде ареста на 30 суток, признав виновным по ст. 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (не подчинение законным требованиям полиции) КоАП. При этом у него изъяли мобильный телефон, который в настоящее время в распоряжении Главного управления полиции города Баку», - сказала адвокат.

Она отметила, что встретилась 6 июня с активистом в пункте содержания административно арестованных лиц. «Самочувствие Тахмазова нормальное. Он отвергает вменяемые ему правонарушения. Амрах сказал, что написанное в протоколе полиции о «нарушении» им общественного порядка и «игнорировании» требований полиции «прекратить эти действия» не соответствует действительности. В общем-то, это типичное обвинение для активистов. При задержании и ареста Тахмазова были нарушены его права. Ему не позволили связаться с родными, пригласить адвоката по выбору. Амрах сказал мне, что его преследуют из-за критики властей в социальных сетях», - рассказала адвокат.

Она отметила, что будет стараться обжаловать решение об аресте. «Сроки обжалования уже пропущены. Но мы попытаемся через суд восстановить сроки, поскольку у него на том этапе не было возможности привлечь адвоката по выбору», - отметила адвокат.

Активист партии «Мусават» Азиз Мамиев также считает, что Тахмазова арестовали из-за критического поста в адрес главы Азербайджана. «Его родители тщетно пытались найти Амраха после того, как он перестал выходить на связь 27 мая. Только спустя три дня им удалось выяснить, что Амраха арестовали на 30 суток. Но они не знали, куда обратиться для защиты его права. После того, как им посоветовали привлечь адвоката, они по рекомендации знакомых Амраха обратились к Зибейде Садыговой», - сказал Мамиев корреспонденту «Кавказского узла».

На вопрос, из-за какого поста Амрахова могли арестовать Мамиев, он ответил: «Голодовка Ализамина Салаева плохо на него действовало. Он был удручен, когда Салаев впал в кому. И 16 мая он написал эмоциональный пост, возложив ответственность за состояние Салаева на главу государства».

При этом Мамиев отметил, что 19 мая Тахмазов сообщил, что к нему приходили полицейские. «За мной приходили двое сотрудники полиции, спрашивали меня. Родители сказали, что меня нет дома. По всей вероятности, они приходили из-за моего поста об Алиеве в связи с Ализамином Салаевым. Не хочу что-то преувеличивать – но если меня арестуют, то знайте, что это из-за того поста (об Алиеве)», - написал Тахмазов 19 мая.

В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» сказали, что Амрахова арестовали из-за «хулиганства». Однако сотрудник ведомства не располагал информацией о подробностях административного дела против него.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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