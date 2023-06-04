04 июня 2023, 14:19

Власти Кубани насчитали более 400 подтопленных домов после ливней

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В четырех районах Кубани после ливней вода зашла в 415 домов, 19 из них остаются подтопленными, сообщил краевой оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня оперштаб Кубани сообщил, что от жителей Лабинского района поступили заявки о подтоплении 198 дворов и 114 домов. Из трех подтопленных домов в Лабинске 12 человек были эвакуированы в гостиницу "Спортивная". Причиной подтоплений оперштаб назвал "проливной дождь, град и повышение уровня грунтовых вод".

О ситуации с подтоплениями дворов и домов в районах Кубани краевой оперштаб отчитался сегодня в своем телеграм-канале. По данным штаба, в четырех районах края были подтоплены 1959 придомовых территорий и 415 домов.

Так, в Лабинском районе оценочные комиссии выявили подтопления 483 придомовых территорий и 227 домов. "Работы по откачке воды продолжаются. Остаются подтоплены 64 придомовые территории, 19 домов", - говорится в публикации.

В Курганинском районе были подтоплены 1365 придомовых территорий и 159 домов, в Новокубанском районе - 81 придомовая территория и шесть домов. Работы по откачке воды там завершены, сообщили власти края.

В Апшеронске были подтоплены 30 дворов. "Из них в 23 дома заходила вода. В настоящее время вода с подтопленных территорий сошла. Работают оценочные комиссии", - говорится в публикации.

Кроме того, в поселке Псебай Мостовского района 3 июня выпал град диаметром до 20 мм. "В результате произошло повреждение кровли 7 частных домовладений. На месте работают оценочные комиссии", - отчитался оперштаб.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Лабинске умеренный дождь при температуре воздуха +22 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 5 июня также ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +21 градуса, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"65 человек эвакуированы в Адыгее после аварии на водохранилище", "Более ста домов повреждены градом в Адыгее", "Жители Майкопа пострадали от стихии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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