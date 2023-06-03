03 июня 2023, 17:42

12 человек эвакуированы в Лабинске после подтопления домов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

После сильного дождя в Лабинске подтоплены более десятка домов, жители трех из них эвакуированы в гостиницу, сообщили представители властей.

Из трех домов 12 человек эвакуированы в Лабинске в гостиницу «Спортивная», сообщил оперштаб Кубани. "От жителей поступили заявки о подтоплении 198 придомовых территорий, со слов жителей вода зашла в 114 домовладений. Сейчас на месте работают спасатели, а также комиссии по обследованию территорий", - говорится в публикации в телеграм-канале штаба. Причиной подтоплений в сообщении названы "проливной дождь, град и повышение уровня грунтовых вод".

Объекты инфраструктуры и ЖКХ в городе "не пострадали и функционируют в штатном режиме", сообщило сегодня управление МЧС по Краснодарскому краю. "Остаются подтопленными 126 придомовых территорий, из них в 12 домовладениях находится вода. Ведутся работы по откачке воды… Организована работа 10 оценочных комиссий", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Лабинске слабый дождь при температуре воздуха +26 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 4 июня дождь усилится, температура воздуха понизится до +22 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"65 человек эвакуированы в Адыгее после аварии на водохранилище", "Жители Майкопа пострадали от стихии", "Более ста домов повреждены градом в Адыгее".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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