Дагестанские сельчане на сходе потребовали освободить задержанного врача

26 мая 2023, 14:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Врач-хирург Осман Османов необоснованно заподозрен в терроризме, заявили участники схода в селе Нижнее Казанище и потребовали освободить его.

В селе Нижнее Казанище Буйнакского района идет митинг местных жителей против уголовного преследования земляка Османа Османова, сообщает сегодня "Черновик".

Участники схода "возмущены тем, что их земляк, врач-хирург, работавший в районной больнице, Османов Осман Абузагирович, был задержан по обвинению в терроризме". Османову инкриминируют статью 205 УК РФ (теракт), говорится в публикации в телеграм-канале издания.

По словам родственника, Османова задержали "за какие-то события 10-летней давности". "Якобы в городе Мегион (ХМАО) он был одним из организаторов "террористической ячейки". Но в обвинении даже по датам ничего не бьётся: в тот период он был в Дагестане", – приводит его слова издание.

Собравшиеся заявляют, что Османов порядочный и законопослушный человек, и требуют освободить его, говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована коротким видеороликом, на кадрах которого видно, что в сходе приняли участие не менее сотни человек. Люди стоят без плакатов, тихо переговариваясь между собой. Каких-либо инцидентов в опубликованном ролике не видно. Сотрудников силовых структур и их служебных автомобилей в кадре также нет.

Где и когда был задержан Османов и что конкретно ему инкриминируется, в публикации не уточняется.

"Кавказский узел" писал также, что в сентябре 2019 года более 600 жителей Нижнего Казанища собрались у районного отдела полиции и потребовали освободить своего односельчанина. Молодой человек был задержан по обвинению в хранении наркотиков, но местные жители заявили, что запрещенные вещества ему подбросили.

В октябре того же года силовики приехали с проверками в село Нижнее Казанище. Активных участников митинга запугивали, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.