Жители села в Дагестане заявили о давлении силовиков после народного схода

24 октября 2019, 22:17

Силовики приехали с проверками в село Нижнее Казанище, жители которого месяцем ранее вышли на стихийный митинг в защиту задержанного земляка. Активных участников митинга запугивали, заявили сельчане.

Месяц назад, в сентябре, более 600 жителей Нижнего Казанища Буйнакского района собрались у районного отдела полиции и потребовали освободить своего односельчанина. Молодой человек был задержан по обвинению в хранении наркотиков, но местные жители уверены, что запрещенные вещества ему подбросили.

По словам жителя села Магомеда, задержанному в сентябре молодому человеку пытались подбросить наркотики уже второй раз. "Ему уже подкидывали. Год или два года назад нескольким парням подкидывали, и он был среди них", - сообщил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Сельчане массово выступили в защиту молодого человека, так как никто из них не верит, что он может употреблять наркотики. "Парень не из того контингента", - считает местный житель.

По словам Магомеда, 23 октября в селение приехало большое количество силовиков, которые начали проводить подворовые обходы. Силовики записывали паспортные и другие персональные данные жителей села, а также провели обыски в домах наиболее активных участников акции у РОВД.

У силовиков был список из 15-30 жителей села, которые активнее других вступались за своего задержанного односельчанина. "Сейчас всех этих активистов тех дней напрягали по списку", - отметил местный житель.

Формальным поводом для проведения обысков в домах послужил факт кражи золота у жительницы Нижнего Казанища, отметил Магомед. "Потом их всех вызвали в райотдел и с ними провели беседы. Там были жесткие запугивания", - рассказал местный житель. По его словам, после бесед всех доставленных в отдел отпустили.

Помимо тех, кто принимал активное участие в стихийном сходе у РОВД, 23 октября допрашивали сельчан, которые находятся "на учете": наркоманов или ранее судимых. "Вчера весь день (23 октября) были усиленные наряды, приезжие. По всей протяженности дороги между Буйнакском и селом", - сообщил житель Нижнего Казанища. На мобильных постах полиции усиленно проверяли проезжающие автомобили и водителей, добавил он.

Житель села Нижнее Казанище Ахмед подтвердил, что 23 октября силовики совершали подворовые обходы и записали данные всех членов его семьи. "Был подворовый обход, ко мне тоже пришли и записали все", - сообщил он "Кавказскому узлу".

Мужчина отметил, что подворовые обходы в селе проводились и ранее. Силовики записывали количество людей, живущих в определенном доме, и персональную информацию каждого члена семьи. Со слов местного жителя, он не знает ничего о проходивших в селе обысках и не слышал о сходе у Буйнакского ОМВД месяцем ранее. По словам Ахмеда, 24 октября в селе все спокойно. Мобильные посты силовиков по селу отсутствуют.

Корреспондент "Кавказского узла" пытался дозвониться до пресс-службы МВД Дагестана, однако никто не ответил на звонки. В селе Нижнее Казанище проходили запланированные профилактические мероприятия полиции, задержанных не было, сообщило со ссылкой на пресс-службу ведомства 23 октября издание "Черновик".