Азербайджан отверг обвинения в обстреле армянских позиций

17 мая 2023, 18:13

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Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение об обстреле азербайджанскими военными армянских позиций в районе Сотка.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило сегодня о ранении в районе Сотка (азербайджанское название - Зод) армянского военного и фельдшера, который перевозил военного на скорой помощи.

Минобороны Азербайджана опровергло информацию Минобороны Армении о стрельбе в направлении села Зод (армянское название - Сотк) на указанном направлении с азербайджанской стороны."Мы категорически опровергаем ее", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

В пресс-релизе подчеркивается, что "на указанной территории с дневных часов установился густой туман". "В таких условиях ограниченной видимости обстрел азербайджанскими подразделениями противоположной стороны был невозможен", - отметило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что 11 мая Азербайджан заявил об обострении ситуации на границе, в тот же день Минобороны страны заявило о гибели азербайджанского военного. Эскалация происходит в направлении поселка Сотк (азербайджанское название – Зод). 13 мая армянское оборонное ведомство распространило информацию, что общее число военных, получивших ранения в результате эскалации, достигло четырех.

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