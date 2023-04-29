Кандидат от "Свободной Грузии" заявил о нарушениях на выборах

29 апреля 2023, 15:05

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Голосование на промежуточных выборах в парламент и советы муниципалитетов проходит сегодня в Грузии. В списках избирателей числятся умершие люди, заявил кандидат в депутаты парламента от "Свободной Грузии".

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года в Батуми, Рустави и нескольких селах Грузии прошли дополнительные выборы депутатов. В Рустави выбирали мажоритарного депутата парламента, в Батуми - депутата сакребуло. Выборы прошли на фоне низкой явки избирателей - менее 32%.

Кандидат в мажоритарные депутаты парламента от Поти, Хоби и Сенаки Бесик Цулейскири, выдвинутый политическим объединением «Свободная Грузия», заявил сегодня, что в избирательных списках числятся умершие люди.

"В одном из районов в списке есть человек, который умер 10-15 лет назад, хотя свидетельство о его смерти я видел. Это не один факт. Их много, числятся умершие. Я рассчитываю на победу, но не исключаю и второго тура", - приводит слова Цулейскири "ИнтерпрессНьюс".

Зампредседателя ЦИК Грузии Георгий Шарабидзе назвал заявление Цулейскири политически мотивированным. "Что касается заявления господина Цулейскири, избирательные списки доступны для всех заинтересованных сторон, копию которых могут получить абсолютно все участвующие стороны, в том числе представляющие политические партии или инициативные группы. Списки избирателей вывешены публично и загружены в верификационные аппараты. Разговоры об упомянутом вопросе, возможно, имеют политическую повестку", - заявил он.

Георгий Шарабидзе подчеркнул, что голосование в 10 муниципалитетах страны проходит в спокойной обстановке и без нарушений, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Сегодня в стране проходят промежуточные выборы в парламент и советы муниципалитетов, а также внеочередные выборы мэров. "Избиратели изберут мажоритарного депутата парламента Грузии от Поти-Сенаки-Хоби, мажоритарных депутатов Гурджаанского, Тианетского, Ахалцихского, Ткибульского, Кутаисского сакребуло, а также мэров Цагери и Терджолы", - сообщила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.

По ее словам, открыто 165 избирательных участков, на 117 из них голосование проходит с использованием аппаратов для верификации избирателей, голосования и подсчета голосов.

Кроме того, на этих выборах впервые пройдут процедуру маркировки те избиратели, которые проголосуют с помощью переносных урн. Общее число зарегистрированных избирателей в мажоритарных округах во всех десяти муниципалитетах составляет 185 056 человек.

На промежуточные выборы зарегистрированы 55 международных наблюдателей от избирательных администраций 12 стран, а также международных организаций и посольств. За выборами наблюдают также 457 наблюдателей от 22 местных наблюдательных организаций, пишет "Грузия Online".

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