Довыборы депутатов в городах Грузии вызвали низкий интерес избирателей

03 апреля 2022, 02:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Батуми, Рустави и нескольких селах Гардабани 2 апреля прошли довыборы. В Рустави выбирали мажоритарного депутата парламента, в Батуми - депутата сакребуло. Выборы прошли на фоне низкой явки избирателей - всего на участки пришли менее 32% жителей, имеющих право отдать свой голос.

В Батуми решается, у какой партии - "Грузинской мечты" или "Единого национального движения" - будет большинство в городской администрации. Выборы проходили в связи со смертью мажоритарного кандидата от Гонио-Квариати Нугзара Путкарадзе. В Батумском районе для довыборов были открыты 14 избирательных участков, за голоса жителей боролись Мате Путкарадзе из "Единого национального движения" и Рамаз Джинчарадзе из "Грузинской мечты".

В Рустави и Гардабани за голоса избирателей боролись три кандидата - Мамука Тускадзе из «Социальной справедливости», Ираклий Шатакишвили из «Грузинской мечты» и Камал Мурадханов из «Грузинской партии единства и развития». Избрание нового мажоритария в Руставском и Гардабанском округах стало необходимым после того, как депутат Нино Лацабидзе стала мэром Рустави на местных выборах 2021 года.

По предварительным данным Центризбиркома, на довыборах депутата горсовета Батуми победил представитель "Грузинской мечты".

"Впервые в истории выборов в Грузии ЦИК представит предварительные данные батумских довыборов на всех 14 избирательных участках в течение часа после окончания процесса голосования. №5 - "Единое национальное движение", Мате Путкарадзе получил 3233 голоса (31%), №41 - "Грузинская мечта - Демократическое движение", Рамаз Джинчарадзе - 7190 (69%)", - сообщил представитель ЦИК Грузии на прошедшем после выборов брифинге.

Что касается явки, то, по данным ЦИК, на участки всего пришли 51 137 избирателей (31,8%), в том числе 10 578 избирателей в Батуми (51,3%) и 40 559 избирателей (29%) в Рустави и Гардабани.

По данным телекомпании "Аджара ТВ", "в течение дня в 79-м избирательном округе Батуми было подано несколько жалоб, на фоне шума и словесного противостояния был закрыт 23-й избирательный участок в Батуми, где потребовалась мобилизация силовиков"..

Теона Панквелашвили, которая работала наблюдателем на выборах в Батуми, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она зафиксировала на участке случаю давления на наблюдателей. «Агитаторы от «Грузинский мечты» осуществляли давление на наблюдателей, чтобы выполнить поставленные задачи», - рассказала она.

О давлении заявил и член «Единого национального движения» Мирдат Камададзе. "Эти довыборы на 14 избирательных участках нельзя считать выражением настроения всего Батуми", - сказал он в эфире "Рустави 2".

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