Апелляционный суд разрешил следствию не проверять жалобу Валентины Шостак

26 апреля 2023, 04:01

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Решение нижестоящего суда, обязавшего следствие провести проверку по жалобам члена территориальной избирательной комиссии в Горячем Ключе Валентины Шостак на нарушение избирательных прав, отменено апелляционным судом.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года Октябрьский районный суд Краснодара обязал следственное управления Следственного управления России по Краснодарскому краю провести проверку по факту нарушений избирательных прав член территориальной избирательной комиссии в Горячем Ключе Валентины Шостак.

25 апреля апелляционный суд в Краснодаре отменил решение Октябрьского районного суда города Краснодар, который обязал Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю провести проверку по факту нарушений избирательных прав члена территориальной избирательной комиссии в Горячем Ключе Валентины Шостак. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказала сама Валентина Шостак.

"Крайсуд, на котором я присутствовала лично, по апелляционному представлению прокуратуры Краснодарского края, отменил решение Октябрьского суда Краснодара от 16 ноября 2022 года, которым районный суд обязал СКР провести проверку, которой я добивалась более года с 18 сентября 2021 года. Более года ушло на то, чтобы только добиться начала проверки нарушения моих избирательных прав. А теперь, оказывается, что права членов избиркомов нарушать можно, и этот вывод суд сделал накануне формирования новых ТИКов, УИКов, городских Избиркомов. Возможно, что это решение суда заинтересует и потенциальных претендентов на членство в избиркомах. Те, кто желает участвовать в честных выборах, получается, должны о них вообще забыть, если суд постановил не проводить даже проверки по заявлениям о нарушениях избирательного права», - сказала Шостак.

Она отметила, что судья не выдала ей на руки постановление.

Сотрудник краевого суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что заседание состоялось и было принято соответствующее решение. Что касается получения постановления суда, то, по словам сотрудника, участники процесса смогут получить это решение в Октябрьском суде, куда и будет возвращено дело с новым решением.

Напомним, что член ТИК "Горячеключевская" с правом решающего голоса от партии КПРФ Валентина Шостак пожаловалась на инцидент, который произошел во время выборов в Госдуму 18 сентября 2021 года. По ее словам, она хотела ознакомиться с жалобой на одном из участков, но ей не дали сделать этого, даже не допустив на заседание участковой избирательной комиссии. При этом, отметила Шостак, члены УИК "вели себя вызывающе, унижали и выгоняли" ее.

Валентина Шостак заявила, что планирует обжаловать данный вердикт в кассационном порядке.

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