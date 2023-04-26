Сочинец Петр Парпулов оставлен на свободе

26 апреля 2023, 01:04

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Суд в Тамбове принял решение в пользу осужденного на 12 лет по делу о госизмене сочинца Петра Парпулова, признав, что с такими заболеваниями он не может находиться в местах заключения.

Как писал "Кавказский узел", Петр Парпулов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене в январе 2016 года, однако 26 мая 2022 года суд принял решение освободить его досрочно из-за тяжелого заболевания. Прокурор оспорил это решение, но проиграл апелляцию. В июле Парпулов был освобожден. Прокуратура подала кассационную жалобу, потребовав пересмотра дела с заменой судьи. 27 декабря Второй кассационный суд Москвы перенес рассмотрение жалобы. Дочь Парпулова обратилась к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, ее представитель присутствовал на заседании. 17 января Второй кассационный суд в Москве отменил решение об освобождении Парпулова и направил дело на новое рассмотрение.

25 апреля суд в Тамбове вынес решение в пользу Петра Парпулова, признав его заболевание несовместимым с отбыванием заключения. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Петр Парпулов.

По его словам, с ноября 2022 года, когда прокуратура потребовала в апелляционном порядке вернуть его колонию, он являлся с клетчатой сумкой, в которой были вещи для пребывания в изоляции, на каждый суд, опасаясь, что его отправят в колонию прямо из зала суда. «Я морально был настолько уже подавлен и ни во что не верил, что даже не понял, что сегодня (25 апреля) объявила судья, отправляют меня в колонию или оставляют на свободе. Но потом адвокат пояснила мне, что вердикт был вынесен судьей Тамбовского суда в мою пользу. Суд оставил меня на свободе», - рассказал он.

Парпулов уточнил, что присутствовал на суде в Тамбове по конференц-связи, находясь в Москве, где проходит реабилитационные мероприятия по восстановлению здоровья.

«Несмотря на то, что прокурор настаивал на возврате моего подзащитного в колонию по причине того, что ему была сделана операция, и якобы причины для пребывания на свободе отпали, суд пришел к выводу, что заболевание моего подзащитного является пожизненным, требует постоянного лечения, попадает в разряд заболеваний, по которым отбывание наказания недопустимо. На суде присутствовала начмедколонии, которая дала показания суду о том, что Парпулову могли бы сделать операцию в колонии, но она была бы иного качества», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Парпулова Елена Вислобокова, которая лично присутствовала в суде.

По словам адвоката, прокурор имеет право подать кассацию на решение апелляционного суда, но надеется, что этого не случится. Вислобокова также рассказала, что она с Петром Парпуловым обжаловали требования прокурора о возвращении Парпулова в колонию в Верховном суде, но дело пока не рассмотрено. "Если будет рассмотрено в пользу моего подзащитного, то тогда отпадет возможность у прокуратуры подавать вообще какие-либо жалобы", - подчеркнула адвокат.

Дочь Парпулова Юлия Парпулова, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что решение суда является радостным событием, но у них с отцом уже нет сил радоваться, потому что пережито очень много. «В настоящее время хочется просто прийти в себя после всех перенесенных испытаний», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что впереди у отца еще долгий путь реабилитации и борьбы за жизнь и здоровье.

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