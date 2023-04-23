23 апреля 2023, 01:47

Глава "Армянской общины Грузии" пожаловался на избиение

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Глава организации "Армянская община Грузии" Артур Мирзоян сообщил о том, что на него напали три человека и избили. Инцидент он связал со своей общественной деятельностью.

По словам Мирзояна, инцидент произошел возле его дома в Тбилиси 21 апреля. На него напали три человека. Двое из них били его, еще один снимал происходящее на видео, пишут 22 апреля "Новости-Грузия".

По мнению главы "Армянской общины Грузии", избиение связано с его общественной деятельностью. В частности, он считает, что оно произошло в связи с запланированным на 23-24 апреля в Тбилиси марш в связи со 108-й годовщиной геноцида армян. МВД Грузии проводит расследование по статье о групповом насилии,

Ранее "Кавказский узел", владелец оппозиционного телеканала "Пирвели" Вато Церетели в июне 2022 года заявил о том, что его избили депутаты от "Грузинской мечты" на территории посольства США в Тбилиси.

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Примечание:

"Двое подозреваемых в избиении оператора "Пирвели" задержаны в Батуми", "Сторонники евроинтеграции анонсировали новый митинг в Тбилиси",  "Задержаны подозреваемые в избиении журналистов в Зугдиди".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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