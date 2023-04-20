Супруга мобилизованного в Карачаево-Черкесии вместо помощи дровами получила от властей билеты в цирк

20 апреля 2023, 12:59

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Власти Урупского района Карачаево-Черкесии привезли семье мобилизованного два билета в цирк вместо дров, о которых она их просила, пожаловалась супруга мобилизованного Ирина Никифоряк. Районная администрация заверила, что дрова будут завезены, а билеты в цирк объяснила их общей раздачей семьям участников спецоперации на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", власти регионов юга России и республик Северного Кавказа регулярно отчитываются об оказании различной помощи семьям мобилизованных. Так, 30 декабря 2022 года администрация Баксанского района Кабардино-Балкарии отчиталась, что в дома трех семей мобилизованных проведены газ и отопление. Комментаторы в соцсети на это заявили, что внимания властей заслуживают все жители, а не только отправившие близких на военную операцию.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил мобилизацию, а 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Видеообращение жительницы станицы Преградная в Карачаево-Черкесии Ирины Никифоряк опубликовал 19 апреля Telegram-канал "Народный фронт КЧР".

"Мой муж 24 января 2023 года добровольно мобилизован. Местные власти Урупского района мне обещали оказать помощь, привезти мне дрова. Вместо этого они мне привезли два билета в цирк", – рассказала Никифоряк.

По ее словам, председатель сельского муниципального поселения Сергей Корнев обещал ей, что дрова все-таки будут доставлены. В частности, он заявил, что Ирина Никифоряк поставлена в очередь на их получение. "Я ему говорю, в какую очередь вы могли меня поставить без моих документов? Он сказал, ну не знаю, скорее всего, не будет. Я вынуждена обратиться к вам за помощью, надеюсь, вы откликнетесь. У меня дома два инвалида", – сказала жительница станицы Преградная.

Это видео в Telegram-канале "Народный фронт КЧР", на который подписаны 450 пользователей, на 12.50 мск 20 апреля набрало 13 отметок с реакцией пользователей и три комментария.

Администрация Урупского района заверила, что дрова семье Ирины Никифоряк доставлены будут. "Министерством природных ресурсов КЧР вопрос рассмотрен, в течение 2-3 дней дрова вашей семье будут завезены", – сказано в сообщении, опубликованном 19 апреля на странице администрации района в соцсети "ВКонтакте"

В публикации также поясняется, что на семью Никифоряк составлен социальный паспорт, в котором ранее Ирина Никифоряк указала, что нуждается дровах. Районные власти 10 апреля направили заявку в Минприроды Карачаево-Черкесии.

Также в сообщении сказано, что 1-2 апреля в станице Преградная выступал цирк "Торнадо", и что всем семьям мобилизованных были предоставлены билеты.

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