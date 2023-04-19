Аналитики исключили связь обстрела автомобиля в Ингушетии с нападениями на силовиков

19 апреля 2023, 02:06

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Обстрел автомобиля на трассе "Кавказ", где получили ранения два пассажира, едва ли связан с обстрелом поста ДПС в конце марта и последующими вооруженными столкновениями силовиков с предполагаемыми боевиками, считают опрошенные "Кавказским узлом" ингушские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", вечером 12 апреля в Ингушетии на автотрассе "Кавказ" неизвестные обстреляли легковой автомобиль, получили ранения два пассажира, они госпитализированы.

В МВД Ингушетии продолжается проверка по факту обстрела автомобиля на трассе «Кавказ» в Сунженском районе. «Проверка еще не окончена. Установлено, что стрелявшие передвигались на автомобиле марки Volkswagen, в котором находились несколько человек. В настоящее время принимаются меры по задержанию лиц, подозреваемых в обстреле автомобиля», - сказал 18 апреля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД по Ингушетии.

Инцидент больше похож на бытовой конфликт, считает местный общественный деятель, пожелавший остаться неназванным.

«Перестрелки, которые были до этого случая, велись между полицией и предполагаемым боевиками. А в этом случае, как следует из общедоступной информации, стреляли в направлении гражданских лиц. Поэтому я думаю, что здесь нет оснований говорить о действиях подполья», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он также считает, что связи этого инцидента с нападением на пост ДПС на границе с Северной Осетией и боестолкновением в Зязиков-Юрте нет. «Не думаю, что это связано с нападениями на силовиков. Если бы это было так, то им бы не удалось скрыться, была бы погоня, ответный выстрелы. Но мы увидели одну новость о стрельбе и все. Возможно, это какой-то дорожный конфликт, может они что-то не поделили», - отметил он

после обстрела поста ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в ночь на 28 марта в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них, Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев, были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок - 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, а силовики при этом оба раза понесли потери. 7 апреля один из разыскиваемых, Амир Боков, сдался полиции, а на следующий день стало известно о задержании Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев, однако 15 апреля глава Ингушетии отчитался, что за время КТО убиты четыре предполагаемых боевика и двое задержаны, не назвав их имен.

Общественный деятель из Ингушетии Альберт Дарбазанов тоже считает, что стрельба, скорее всего, не связана с нападениями на силовиков.

«Информацией о том, что это связано с нападениями на силовиков, не владею <...> В целом мало информации об этом инциденте», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

При этом он полагает, что после таких инцидентов в республике увеличится количество спецопераций. «Недавно секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на Северном Кавказе не прекращаются попытки внедрения норм шариата вместо светских законов и активизируется деятельность «подконтрольных западным спецслужбам» законспирированных ячеек террористических, националистических и радикальных религиозных организаций. Я думаю, что после этих слов будут силовыми операциями закручивать гайки. Все ведется к этому», - отметил он.

Другой общественный деятель, эколог Якуб Гогиев согласен с мнением, что случившееся – бытовой конфликт. «Я не слышал, чтобы это относили к "подполью". Скорее это бытовуха», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

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