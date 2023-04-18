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18 апреля 2023, 13:47

Многодетный отец из Калмыкии обжаловал в суде отправку на спецоперацию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Элисты Олег Азизов был мобилизован, несмотря на наличие пятерых детей и грыжу позвоночника. После отказа городского суда рассматривать иск, дело направлено в гарнизонный суд.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители юга России неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался о завершении мобилизации, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента.

Азизов получил повестку в день объявления мобилизации, 21 сентября 2022 года. На следующий день он приехал на сборный пункт, откуда его направили в войсковую часть №22220 в Волгоградской области. Резервист предоставил военкомату подтверждение того, что у него диагностирована грыжа позвоночника, а также сообщил, что у него пятеро детей, три из которых несовершеннолетние, но это было проигнорировано. Мобилизованный пожаловался уполномоченному по правам человека в России, в Генпрокуратуру и военную прокуратуру, однако получил ответ - официальная отсрочка от мобилизации положена только отцам четырех несовершеннолетних детей, пишут "Кавказ. Реалии"*.

Элистинский городской суд в январе не стал рассматривать административный иск мобилизованного, в марте Верховный суд Калмыкии вернул дело на пересмотр. Суд первой инстанции передал его по подсудности в гарнизонный суд, все это время мобилизованный остается в войсковой части, сообщает издание.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

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Примечание:

"Мобилизованный из Волжского убит на Украине", "Юристы не исключили тестирования электронных повесток в весенний призыв", "Уклонение от армии обошлось жителю Ставрополья в 80 тысяч рублей".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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