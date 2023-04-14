27 ростовских силовиков заподозрены в участии в преступной группе

14 апреля 2023, 13:13

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25 подозреваемых по делу о преступном сообществе полицейских в Ростове-на-Дону находятся в СИЗО, один - под домашним арестом, еще один - в розыске.

Как писал "Кавказский узел", следствие предположило, что полицейские установили дань с торговцев на рынке, ежемесячно собирая с них от 3 до 50 тысяч рублей, общая сумма взяток составила около 25 миллионов рублей. По делу проходят более 20 человек, у них дома и на работе состоялись обыски, сообщил Следком 11 апреля.

По версии следствия, полицейские вынуждали местных предпринимателей платить им деньги за покровительство. С 2015 по 2023 год они получили от бизнесменов не менее 25 млн рублей. Всего по делу проходит 27 человек, среди них - начальники отделов полиции, участковые, оперативники. 25 человек были задержаны и доставлены в разные ИВС на Ставрополье.

Ессентукский городской суд вынес решение об аресте силовиков, они помещены в СИЗО. Один из подозреваемых по этому делу - бывший замначальника полиции Ростова-на-Дону. По версии следствия, в 2015 году он вместе с сослуживцами организовал преступную группу, пишут сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Один человек находится под домашним арестом, еще один - в розыске, информировал сегодня, 14 апреля телеграм-канал "Сапа 15".

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