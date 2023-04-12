12 апреля 2023, 11:17

Мгер Саакян лишен неприкосновенности

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Парламент Армении одобрил ходатайство генпрокурора об уголовном преследовании оппозиционного депутата Мгера Саакяна.

Как сообщал "Кавказский узел", депутат фракции "Айастан" Мгер Саакян был задержан и арестован 31 марта по делу о хулиганстве и побоях после конфликта в парламенте. Защита назвала необоснованной версию следствия, а глава фракции заявил, что конфликт спровоцировал провластный депутат. 3 апреля Саакян был освобожден. 10 апреля генпрокурор запросил ходатайство об уголовном преследовании Саакяна. Депутат обвинил Генпрокуратуру Армении в предвзятости.

Конфликт Варданяна и Саакяна произошел в ходе закрытого для прессы и публики обсуждения Римского статута в парламентской комиссии по правовым вопросам. По версии следствия, Саакян сделал замечание Варданяну, после чего подошел к нему и неким предметом ударил в бровь. Защита Саакяна, в свою очередь, опровергла утверждение следствия, заявив о переломе правой руки у оппозиционного депутата.

Армянские парламентарии удовлетворили ходатайство генпрокурора о возбуждении уголовного дела в отношении Мгера Саакяна. Заседание транслировалось в прямом эфире парламентского Youtube-канала.

В тайном голосовании по ходатайству о возбуждении уголовного преследования приняли участие 65 из 107 депутатов. За возбуждение уголовного дела в отношении Саакяна высказались 65 депутатов. Против инициативы генпрокуратуры никто из парламентариев, принявших участие в голосовании, не выступил. Согласие парламента лишает депутата неприкосновенности, что дает право предъявить ему обвинение, передает корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Спикер парламента Армении сообщил о нападении на сына Пашиняна", "Армянские правозащитники оценили подоплеку конфликта между депутатами", "Оппозиционный депутат арестован после конфликта в парламенте Армении".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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