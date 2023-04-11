Житель Ставрополя осужден по делу о вербовке в ИГ*

11 апреля 2023, 20:55

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Южный окружной военный суд признал жителя Ставрополя Равика Шекиева виновным в пропаганде терроризма и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по обвинению жителя Ставрополя Равика Шекиева в содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ) и пропаганде терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

По версии следствия и суда, Шекиев в 2020 году в Ставрополе направил своему знакомому "аудиоматериалы, оправдывающие терроризм и содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности", а атем в ходе двух личных встреч убеждал его"принять участие в деятельности запрещенной международной террористической организации "Исламское государство". Также с 2018 по 2021 год он отправлял "материалы, оправдывающие терроризм и содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности" еще трем людям, говорится в сообщении в Telegram-канале Южного окружного военного суда.

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Дело Шекиева поступило в суд 5 июля 2022 года, состоялись 22 заседания суда, приговор был вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

"Кавказский узел" также писал, что житель Дагестана Адильхан Амамбаев, приговоренный к девяти годам лишения свободы по делу о вербовке в ИГ*, заявил в кассационной жалобе, что дело сфальсифицировано, а признание вины получено под пытками. Однако Верховный суд России оставил приговор в силе.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" "Кавказский узел" разместил справку "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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