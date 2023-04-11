11 апреля 2023, 19:16

Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована за дискредитацию армии

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Баксанский районный суд признал комментарий местной жительницы Зухры Малуховой в  социальной сети дискредитацией российских военных.

Как писал"Кавказский узел", 4 марта 2022 года в Кодекс об административных правонарушениях России была внесена статья 20.3.3 о дискредитации вооруженных сил, после чего жители регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье. Для граждан она предусматривает  штраф от 30 до 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием

Жительница Баксанского района Зухра Малухова оштрафована по статье о дискредитации российской армии за комментарий в социальной сети Instagram*, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

Как следует из решения, опубликованного на сайте суда, дело Малуховой было рассмотрено в суде в день поступления. Малухова признала вину. Она пояснила, что оставила комментарий в соцсети "в связи с сильным эмоциональным волнением", которое было вызвано сообщение о гибели военнослужащего. Малухова попросила назначить наказание ниже минимального предела, пояснив, что ее муж находится в местах лишения свободы, она одна  воспитывает ребенка и все сбережения уходят на аренду квартиры. Суд не нашел отягчающих вину обстоятельстве и согласился с этой просьбой, оштрафовав Малухову на 15 тысяч рублей, следует из решения суда от 7 апреля.

"Кавказский узел" также писал, что житель Зольского района Ислам Бамбетов  оштрафован по статье о дискредитации армии за комментарий в соцсети.

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Примечание:

"Житель Нальчика оштрафован по делу о дискредитации армии", "Суд в Чегеме отказался рассматривать дело о дискредитации армии", "Активист из Нальчика арестован после пацифистского пикета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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