Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована за дискредитацию армии

11 апреля 2023, 19:16

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Баксанский районный суд признал комментарий местной жительницы Зухры Малуховой в социальной сети дискредитацией российских военных.

Как писал"Кавказский узел", 4 марта 2022 года в Кодекс об административных правонарушениях России была внесена статья 20.3.3 о дискредитации вооруженных сил, после чего жители регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье. Для граждан она предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Жительница Баксанского района Зухра Малухова оштрафована по статье о дискредитации российской армии за комментарий в социальной сети Instagram*, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

Как следует из решения, опубликованного на сайте суда, дело Малуховой было рассмотрено в суде в день поступления. Малухова признала вину. Она пояснила, что оставила комментарий в соцсети "в связи с сильным эмоциональным волнением", которое было вызвано сообщение о гибели военнослужащего. Малухова попросила назначить наказание ниже минимального предела, пояснив, что ее муж находится в местах лишения свободы, она одна воспитывает ребенка и все сбережения уходят на аренду квартиры. Суд не нашел отягчающих вину обстоятельстве и согласился с этой просьбой, оштрафовав Малухову на 15 тысяч рублей, следует из решения суда от 7 апреля.

"Кавказский узел" также писал, что житель Зольского района Ислам Бамбетов оштрафован по статье о дискредитации армии за комментарий в соцсети.

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