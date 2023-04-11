11 апреля 2023, 07:02

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Из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии запрещено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", из-за ухудшения погоды 8 апреля были введены ограничения на проезд транспорта по Военно-Грузинской дороге. 9 апреля все ограничения были сняты.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков из-за ухудшения погоды, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии <…> запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 06.55 мск, на контрольно-пропускном пункте, расположенном на въезде в Россию, идут строительные работы. Сигнал с камеры, которая показывает ситуацию на дороге, идущей к этому КПП, отсутствует.

На пропускном пункте в направлении на выезд из России стоят несколько фур, около КПП также видны три легковых машины. Сигнал с камеры, которая показывает ситуацию на дороге, ведущей к этому пункту пропуска, также отсутствует. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет умеренный дождь, температура воздуха составляет +9 градусов, скорость ветра – 8 метров в секунду. В ночь на 12 апреля прогнозируется дождь со снегом, температура воздуха понизится до +4 градусов, скорость ветра – до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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